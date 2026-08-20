GP Freedom 250: Así será la participación de Donald Trump en la Indycar en Washington DC

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una vuelta de honor durante los actos protocolares del Gran Premio Freedom 250 de la categoría IndyCar Series. Según una fuente del The New York Post, medio de comunicación de ese país, el mandatario rodará con "La Bestia" (limosina presidencial) junto con su caravana de escoltas.

Será la primera vez que alguna de las dos categorías principales de automovilismo de Estados Unidos realice una carrera dentro de las calles de la ciudad de Washington D. C., algo que no ocurría desde hace 120 años y fue con caballos. El circuito comienza y termina al pie de Capitol Hill, tiene una longitud de 2.67 kilómetros (1.66 millas) dividida en siete curvas y está enclavado en tres de las principales calles en los alrededores de la Casa Blanca.

Asimismo, Bud Denker, máximo responsable de la organización del evento, confirmó que Trump dará la tradicional señal de inicio para que los pilotos enciendan sus motores además de la vuelta de honor, mientras que el secretario de Transporte, Sean Duffy, será el encargado de bajar la bandera a cuadros al finalizar la competencia.

No es la primera incursión del mandatario en el deporte motor, habiendo realizado actos similares en las 500 Millas de Daytona de 2020 y 2025, además de asistir al Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en 2024.

En Washington se puede reescribir la historia

La carrera tendrá un total de 147 vueltas para recorrer las 250 millas reglamentarias, será el Gran Premio número 15 de 18 pruebas del calendario de la IndyCar y es la primera de cuatro oportunidades que tiene Alex Palou para lograr su quinto título (cuarto consecutivo) de la máxima categoría de monoplazas en Estados Unidos.

Además, el español se convertiría en apenas el segundo piloto en la historia en lograr un tetracampeonato; hasta ahora, el único que lo ha hecho es Sébastien Bourdais. El francés realizó la seguidilla entre las temporadas 2004 a 2007, cuando la categoría se llamaba Champ Car World Series.

Asimismo, el piloto de Chip Ganassi ha ganado seis de las primeras 14 carreras y aún tiene posibilidades de convertirse en el segundo piloto en la historia en ganar ocho carreras en temporadas consecutivas. Solo el legendario Mario Andretti hizo algo parecido en las temporadas de 1966 y 1967.

Esta será la sexta carrera en circuito urbano de la temporada. Palou ha ganado tres de ellas, mientras que Kirkwood ganó en Arlington y Marcus Ericsson en Markham, la semana pasada. Todo está listo para que la bandera verde sea ondeada en la capital de Estados Unidos a partir de la 1:00 pm del próximo domingo 23 de agosto.