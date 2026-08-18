IndyCar Series: Así será el trazado del Freedom 250 en Washington D.C.

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La capital de Estados Unidos ya empezó los preparativos para uno de los mayores eventos deportivos que recibirá este año, ya que el próximo 23 de agosto se realizará el Gran Prmeio Freedom 250 de la IndyCar Series, en el marco del doscicentésimo quincuagésimo (250°) aniversario de la indendencia del país.

El gobierno de Donald Trump a principios de año aprobó que la IndyCar corriera en las calles aledañas a la Casa Blanca, el trazado tendrá una longitud de 2,720 metros de recorrido, divididos en siete curvas y donde se darán 147 vueltas. El circuito usará seis calles de la ciudad de Washington, entre ellas las avenidas Contitución, Independencia y Pensilvania, donde estará la recta de pits y que será la zona más larga de acelaración.

Para esta carrera se espera que el mandatario agite la bandera verde o entregue el trofeo al ganador del evento, aunque su despacho aún no ha confirmado su participación, indudablemente estará. Recordemos que Trump en su segundo mandato ha estado involucrado en los principales eventos deportivos que ha albergado su país, como la final del Mundial de Clubes, la Copa del Mundo de la FIFA, la 500 Millas de Daytona (Nascar) y las finales de la NBA.

Asi será el trazado

Cuándo será la próxima carrera

La próxima carrera de la IndyCar el Gran Prix de Porland, décimotercera fecha de la temporada 2026 en el rápido trazado de Portland International Raceway de 3,170 metros de recorrido. El español Alex Palou llega como líder de la clasificación con 457 puntos y seis podios, incluidas cinco victorias. El escolta de la tabla de posición es el estadounidense David Malukas a 83 puntos de diferencia,

Malukas busca romper la racha de pilotos extranjeros campeones de la máxima categoría de monoplazas en EEUU, el último de sus compatriotas en ganar en IndyCar fue Josef Newgarden.