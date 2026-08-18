IndyCar: Donald Trump podría coronar al español Alex Palou si se dan estos resultados

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Washington DC por primera vez en su historia albergará una carrera de las dos principales categorías de automovilismo de Estados Unidos. La IndyCar Serie realizará este domingo 23 de agosto el Grand Prix Freedom 250, en conmemoración del aniversario de la independencia del país norteamericano.

La banera verde de la décima quinta fecha de la temporada está pautada para que sea ondeada a las 11:30 am del domingo, además esta carrera podría definir el título a favor de Alex Palou, que sería el quinto en su carrera en la IndyCar y su cuarto seguido, que lo convertiría en el segundo piloto en la historia en hacer el tetracampeonato.

La IndyCar recorrerá las tres de las principales calles en los alrededores de la Casa Blanca, en un trazado que tendrá una longitud de 2.720 metros, divididos en siete curvas y donde se darán 147 vueltas.

Primer “match point” para Palou

Para que se dé la resolución del campeonato este fin de semana a falta de tres carreras, el piloto español necesita en esta fecha sacarle 29 puntos a Kyle Kirkwood (segundo de la clasificación a -133 ptos de diferencias) y David Malukas (tercero de la tabla) a -137 unidades de la cima.

Tanto Kirkwood y Malukas su misión es terminar en Washington lo más cerca de Palou para que el campeonato siga vivo, ya que si no suman puntos le dejarían el camino libre al piloto del equipo Ganassi Racing, que en ese caso solo necesitaría finalizar en el top cinco del Freedom 250 para asegurar el título.