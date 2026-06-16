Fórmula 1: Hamilton se convirte en el único piloto con esta marca

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El triiunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona rompío su sequía en la Fórmula 1 y dentro de Ferrari, el cual le permitió acercarse en la tabla de posiciones del Campeonato Mundial a Kimi Antonelli quien se retiró de la carrera por una falla en el motor.

Cómo se construyó el triunfo

Hamilton construyó su triunfo con pura experiencia, ya que entendió mejor la temperatura de la pista, la cual oscilaba sobre los 50 °C y hacía que los neumáticos perdieran rendimiento en poco tiempo. Lewis mantuvo el ritmo de la punta en el primer tramo de la carrera; en ese momento, el poleman George Russell, al no poder reducir la diferencia, optó por ingresar primero a la zona de pits.

Esa decisión tuvo un efecto mental en Russell, ya que empezó a registrar tiempos muy altos al no tener presión de nadie. Pese a que desde el muro de Mercedes se le exigía aumentar el ritmo para evitar perder la posición, de manera inexplicable George no lo hizo, aun cuando nunca hubo un reporte de falla en su monoplaza.

Ese bajo rendimiento le permitió a su compañero, Kimi Antonelli, acercarse y generar una pelea en pista que degradó los neumáticos y aumentó la temperatura de su carro. Ahí empezó el problema para Mercedes, que debió decidir a quién ingresar primero a los boxes; al final, entró primero el italiano y luego el inglés.

Tras las paradas, George y Kimi perdieron la posición con un Hamilton que había ingresado unas vueltas antes y logró arrebatarles ambos puestos gracias a la batalla que mantenían entre sí.

De ahí en adelante, el piloto de Ferrari imprimió un ritmo demoledor. Sin embargo, sobre el final del Gran Premio, Mercedes presentó el mismo problema que en Canadá: se le apagó un carro, pero en esta ocasión fue el de Antonelli, cortando así su racha de seis podios y cinco triunfos seguidos. Esto le dejó la vía libre a Hamilton para sellar su primer triunfo con el equipo italiano.

Hamilton corta una doble racha

El resultado de Lewis cortó una racha negativa de 595 días sin triunfos para Ferreri, ya que no ganaba desde el Gran Premio de México de 2024 con el español Calor Sainz. Mientras que el inglés también reseteó su contador, debido a que no llegaba al peldaño más alto del podio desde el GP de Bélgica de ese mismo año.

También Lewis se convirtió en el duodécimo piloto en ganar con tres esciderías y en el primero en lograr un triunfo con Ferrari, McLaren y Mercedes.

Hamilton también aumentó su récord a 106 victorias y 206 podios, máximas plus marcas en la Fórmula 1. Asimismo, el británico en Barcelona logró su vuelta rápida número 69 y recortó la diferencia con Michael Schumacher en este renglón.