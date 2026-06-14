Fórmula 1: Como un fénix, Lewis Hamilton gana en Barcelona y rompe empate con Michael Schumacher

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La suerte le vuelve a sonreir a Lewis Hamilton, luego de casi dos años sin ganar, el inglés este domingo 14 de junio se impuso en el Gran Premio de Barcelona y estira el récord de triunfo de la Fórmula 1 a 106 victorias. En el segundo lugar finalizó George Russell de Mercedes y tercero fue el campeón del mundo Lando Norris.

Es la primera victoria de Hamilton con Ferrari y su cuarto podio en la temporada y con la marca italiana. El triunfo también le permite romper el empate histórico con Michael Schumacher en el circuito de Motmeló, ahora el británico es el piloto que más veces ha ganado en el circuito catanlán con siete laureles.

Asimismo, el resultado en Barcelona le permite afianzarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones luego de que Kimi Antonelli (líder del mundial) se retirar de la carrera debido a una falla en su motor Mercedes. Mientra que Russell también respira en la clasificación, ya que junto con su compatriota, le recorraton una gran cantidad de puntos al joven italiano que parecía imparable.

Otras marcas históricas

Es la segunda vez en la historia que tres briánicos ocupan todos los lugares del podio de un Gran Premio de Fórmula 1, desde 1968 no ocuría algo así. Para Ferrari es el triunfo 250 como motor en la Fórmula 1 y e 249 como escudería, recordemos que Toro Rosso en Italia 2008 logró una victoria de la mano de Sebastian Vettel

Asimismo, Hamilton con su triunfo se convirte en el piloto 41 en ganar con Ferrari y el quinto piloto más longevo en llegar a lo más alto del podio con 41 años cinco meses y siete días.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, la octava de 22 carrea de la temporada está pautada para el 28 de junio.