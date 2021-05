Verstappen: Nunca subí al podio en Mónaco y es algo que me gustaría cambiar

Fórmula 1

Lunes 17| 9:33 pm





Madrid. El holandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno -a 14 puntos del líder, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, declaró que "nunca" subió "al podio en Mónaco", sede de la quinta carrera del año, por lo que eso "es algo que" le "gustaría cambiar".



"Nunca he estado en el podio en Mónaco, así que eso es algo que me gustaría cambiar"; explicó Verstappen, ganador este año del Gran Premio de la Emilia Romagna, en Imola (Italia) y que ha acabado segundo las otras tres carreras -Baréin, Portugal y España, siempre por detrás de Hamilton-. "Sólo necesitamos tener un fin de semana limpio, creo que eso es lo más importante", añadió el neerlandés.



"Ya veremos si somos rápidos o no, pero hasta el momento en la calificación hemos estado bastante cerca, así que espero que sea lo mismo en Mónaco", apuntó 'Mad Max', en declaraciones difundidas por su escudería este lunes.



"Sé de sobra que no hay margen de error en Mónaco (ríe), lo que tenemos que cerciorarnos es de bordarlo el sábado", apuntó Verstappen, que suma 80 puntos, catorce menos que Hamilton (Mercedes).



"Por supuesto que el domingo suele ser sencillo, porque adelantar es muy difícil. Aunque pueden pasar muchas cosas", comentó la joven estrella holandesa de Red Bull, que a los 23 años ha ganado once veces en F1, categoría en la que ha firmado once 'poles'. / EFE