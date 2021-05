Sainz: "El podio puede llegar en cualquier carrera"

Fórmula 1

Miércoles 5| 7:19 am





El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, aseguró este miércoles que su primer podio con la escudería italiana "puede llegar en cualquier carrera", después de un inicio de temporada con buenas sensaciones en medio del proceso de adaptación.



"Si los cuatro de delante fallan y eres el primero del resto, que es nuestra intención estar ahí, justo detrás de Mercedes y Red Bull este año, podemos pescar algún podio. Esa posibilidad siempre está ahí y ojalá llegue lo antes posible", explicó Sainz en una entrevista con EFE previa al Gran Premio de España.



El madrileño, que en Ferrari mantiene a Estrella Galicia como patrocinador, dijo que su "adaptación al equipo va mejor quizás de lo que los puntos demuestran" tras las tres primeras carreras, en las que ha sumado 14 tantos que le mantienen octavo en la tabla de pilotos.



"Me siento muy integrado, muy parte del equipo, pero carreras como Portimao demuestran que todavía hay trabajo que hacer por entenderse mejor y hacer mejor las carreras", explicó sobre la falta de compenetración que le llevó a acometer una mala estrategia de neumáticos en Portugal y quedar undécimo.



De cara a esta semana, cuando correrá el Gran Premio de España en Circuito de Barcelona-Cataluña, Sainz buscará ejecutar en uno de sus circuitos favoritos "una buena carrera" que le permita "ir hacia adelante".



"Este fin de semana hay que intentar volver a hacer una buena calificación e intentar que no nos pase lo mismo en carrera. En Portimao había potencial claro de hacer un quinto o sexto en carrera y no lo pudimos hacer", resumió.



Para lograrlo, Sainz no tendrá el apoyo del público en el Gran Premio de casa, lo cual "le quita bastante aliciente y bastante divertimento" y no le permite entrar "en un estado de ánimo diferente" al tener cerca a sus aficionados.



"El Gran Premio de casa es un Gran Premio donde el piloto está muy ocupado, tenemos muchas cosas que hacer, pero la energía que te transmite el público y especialmente mi grada, que suelo tener en la curva 5, es una energía que no tienes en otro Gran Premio", lamentó.



Los principales obstáculos en la carrera serán los coches de Mercedes y Red Bull, equipos que por prestaciones "están en otra liga, pero tampoco tan lejos como el año pasado".



"Hay que recalcar que, el año pasado, Ferrari estaba a 1,5 segundos de estos equipos y, este año, estamos calificando a seis o siete décimas. En carrera igual esa diferencia es un poco más grande, pero hemos recortado casi la mitad de distancia en un año", recordó.



El objetivo esta temporada de Ferrari, en palabras del madrileño, es "quedar terceros o cuartos en el campeonato luchando con Mclaren y ya dar el siguiente paso el año que viene", con el cambio de reglamentación.



Su aportación a la causa de constructores será clave, como también la de su compañero, el mediático Charles Leclerc, a quien le une una relación "muy buena" en estos primeros meses.



"Con Charles hasta ahora hemos tenido una relación muy buena tanto dentro de la pista como fuera. Incluso mejor de lo que veis desde fuera. Pasamos mucho tiempo juntos y nos divertimos", describió sobre el monegasco.



En cualquier caso, el objetivo de la escudería italiana, como la de la todos los equipos de la Fórmula Uno, es hacer un buen coche para la próxima temporada, cuando el cambio en la reglamentación obligará a replantear los monoplazas.



"No tengo una bola de cristal y no sé dónde podemos estar. Pero este equipo tiene los ingredientes necesarios para hacer un coche muy competitivo el año que viene. Cualquier equipo puede acertar, puede dar con la tecla, y hacer un coche ganador", reconoció Sainz. EFE