Bottas: Ha sido un viernes decente, estoy contento de que Lewis haya vuelto

Fórmula 1

Viernes 11| 12:42 pm





El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) que fue el más rápido en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Yas Marina que "fue un viernes decente" y que está "contento" por el regreso de su compañero inglés Lewis Hamilton, que se perdió la pasada carrera, en Sakhir (Baréin), al haber dado positivo por covid-19.



"Fue un viernes decente y me sentí bien en el coche desde el principio de la jornada, aunque queda mucho trabajo por hacer", manifestó Bottas, nacido hace 31 años en Nastola y que es segundo en el Mundial -que ya ganó Hamilton-, con 16 puntos de ventaja sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull).



"Me sentí algo mejor con los neumáticos de compuesto blando", comentó el finlandés acerca de las gomas con las que marcó, en la segunda sesión, el mejor tiempo de todo el día, inferior en dos décimas al de Hamilton. "Pero eso fue porque no conseguimos extraer todo lo posible de los neumáticos blandos ", precisó Bottas, nueve veces victorioso en F1 y que este sábado apuntará en Yas Marina a su decimoséptima 'pole' en la categoría reina.



"Ha sido un decente primer día en pista, pero voy vuelta a vuelta y tengo claras mis metas para lo que queda de fin de semana", apuntó el nórdico.



"Estoy contento de que Lewis esté de nuevo con nosotros este fin de semana, está bien verle de nuevo con el equipo y dentro del coche"; manifestó Bottas este viernes en Yas Marina. EFE