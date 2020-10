Hamilton: Nadie se puede igualar a Schumacher

Fórmula 1

Domingo 11| 1:57 pm





El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) que reforzó su liderato en el Mundial de F1 al ganar este domingo el Gran Premio de Eifel, manifestó tras empatar el récord de triunfos en la categoría reina (91) de Michael Schumacher, que "nadie se puede igualar" al alemán.



"No sé qué decir, es un gran honor", indicó Hamilton, de 35 años, en la ceremonia del podio, en la que Mick Schumacher, el hijo del 'Kaiser' le entregó personalmente uno de los cascos que usó el mito de Hürth -a 100 kilómetros del Nürburgring- durante su segunda etapa en la F1, entre 2010 y 2012, cuando pilotó en Mercedes, la escudería del inglés, con la que apunta también a su récord absoluto de títulos mundiales (7).



"Yo crecí viendo a alguien que es tu ídolo y luego es increíble poder competir con él. A Michael lo tenía en mis juegos de ordenador", explicó Hamilton, que después de firmar su séptima victoria del Mundial de la pandemia lidera éste con 230 puntos, 69 más que su compañero finés Valtteri Bottas -que salió desde la 'pole' pero abandonó- y con 83 sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull), segundo este domingo en el Nürburgring.



"Después, ha sido impresionante como he podido ir creciendo como piloto, sobre todo gracias a este equipo. Estar aquí es un gran honor. Pero siempre vimos lo dominante que era él. Y creo que nadie se puede igualar a Michael", afirmó el astro inglés.



"Sabía que hoy podía igualar su récord y es algo maravilloso, pero esto es también mérito del equipo, al que le estoy muy agradecido por todo. Muchas gracias a todos", dijo el británico, que explicó cómo vio su carrera.



"Ha sido una buena carrera. Intenté pasar a Valtteri (Bottas) en la primera curva, pero él lo hizo muy bien y se defendió de forma brillante. Así que lo que hice fue intentar que no se despegara", indicó.



"Luego lo pude pasar, antes de que él tuviese el problema y se tuviera que retirar. Pero no fue nada fácil, porque los Red Bull son rápidos", apuntó este domingo en el Nürburgring el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.



"Max (Verstappen) lo demostró con el gran ritmo que llevaba al final. Pero yo lo di todo y al final salió bien", explicó Hamilton después de igualar el récord de victorias de Schumacher./ EFE