Máxima tensión en Red Bull, tras la posible salida de Max Verstappen

Fórmula 1

Jueves 8| 9:34 pm





Max Verstappen ya no es futuro en la Fórmula 1, sino presente. El piloto holandés es una de las grandes estrellas del deporte motor, pues sus destacadas actuaciones dentro de la pista, lo han llevado a ser una fuerte competencia para Mercedes, aunque aún está lejos de poder igualarlos.

Sin embargo, los últimos días han sido de incertidumbre para Red Bull, luego de que Honda anunciara que se retirará de la Fórmula 1 al término de 2021, decisión que afectará directamente a la escudería por el motor que usan.

La noticia generó revuelo mundial, desencadenando una ola de rumores. Jos Verstappen, padre y representante de Max, también se pronunció al respecto, arremetiendo contra Red Bull, declaraciones que no pasaron por desapercibido e incluso, pusieron en duda la continuidad del holandés, quien tiene contrato hasta 2023.

“Queremos convertirnos en campeones, pero eso no pasará este año. Al menos nunca con este coche, tal y como es ahora. No tenemos ninguna posibilidad. Lo aceptas, pero no es lo que quieres. Quieres competir por el campeonato. Que la diferencia con Mercedes fuera tan grande (al inicio del año) me sorprendió”, mencionó Jos Verstappen a Formule 1.

Una de las condiciones que Max Verstappen puso para renovar con Red Bull, fue que a como diera lugar, debían ser campeones mundiales, logro que evidentemente no conseguirán este 2020, pues si no sucede nada extraordinario, nuevamente lo ganará Lewis Hamilton. Max es tercero en la clasificación de pilotos, con 128 puntos. Hamilton es primero con 205 y Valtteri Bottas es segundo con 161.

“Helmut puede decir lo que quiera, pero no veo que suceda y estoy decepcionado. Especialmente al principio estaba muy decepcionado. Luego me enteré de la situación real ¿Qué puedo decir? Somos demasiado lentos”, añadió el padre de Max.

“En Mercedes ganan por las personas que componen el equipo. Por lo tanto, Red Bull debería engrasar y organizar mejor al equipo, descubrir dónde están los problemas y trabajar en ellos. En última instancia, lo que cuenta son los tiempos por vuelta, y si te fijas en ellos, nos quedamos cortos”, concluyó Jos Verstappen. /REUTERS