Pérez: "Ahora haré esta carrera; después tomaré decisiones sin precipitarme"

Fórmula 1

Viernes 11| 10:30 am





El mexicano Sergio Pérez, anunció que no seguirá en Racing Point, el año que viene será Aston Martin, un equipo en el que lo sustituirá el alemán Sebastian Vettel, dijo en Mugello (Italia), sede del Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de F1, que se centrará "en esta carrera" y que luego pensará y tomará "decisiones sin" precipitarse.



"Me comunicaron el miércoles la decisión. Yo pensaba que seguiríamos trabajando juntos, pero estoy relajado y ahora me puedo ocupar del futuro. A ver si hay algo que me motive para seguir en la Fórmula Uno", explicó 'Checo' en Mugello al canal de televisión alemán 'ntv'.



"Estoy tranquilo; estoy en una buena posición", explicó Sergio, nacido hace 30 años en Guadalajara. "Hay opciones, algunas de ellas me han sorprendido incluso a mí mismo", apuntó.



"Pero ahora me centraré en esta carrera", explicó en Mugello el el bravo piloto tapatío.



"Luego ya empezaré a mirar y a pensar. Y más tarde, sin prisas, ya tomaré una decisión", añadió 'Checo' Pérez. EFE