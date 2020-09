Carlos Sainz: "Todavía tengo un poco de sentimiento de fastidio"

Fórmula 1

Miércoles 9| 12:45 pm





El piloto español Carlos Sainz, segundo el pasado domingo en el Gran Premio de Italia, afirmó, en vísperas del de la Toscana, en Mugello, que todavía tiene "un poco de sentimiento de fastidio por no haber conseguido la victoria" en Monza, pero a la vez se declara contento con su resultado.



"Todavía tengo un poco de sentimiento de fastidio por no haber conseguido la victoria, pero, después de un par de días y tras revisar el fin de semana, obviamente estoy muy contento con nuestra actuación", señaló Sainz en declaraciones que difunde McLaren.



"Tuvimos el coche más rápido detrás de Mercedes todo el fin de semana, e incluso después del revés de la bandera roja conseguimos volver a ponernos en la lucha por la victoria", recordó el madrileño.



"Me dejé el corazón y lo di todo para tratar de alcanzar a Pierre (Gasly, AlphaTauri), que hizo un buen trabajo aguantando tan bien", agregó al referirse al ganador en Monza.



Sobre la carrera de este fin de semana, Sainz manifestó: "Pasamos a Mugello, donde espero que podamos llevar nuestro buen momento y tener otro fin de semana fuerte".



"Es una pista completamente nueva para mí y los coches de F1 nunca han corrido aquí antes, lo que lo convierte en un reto emocionante. Obtener la mayor cantidad de datos como sea posible el viernes será crucial para tener un buen fin de semana", añadió. EFE