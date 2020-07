Hamilton relanza sus ambiciones en Silverstone

Fórmula 1

Jueves 30| 8:04 am





Tras haber concedido a los pilotos una semana de sosiego después haber cumplimentado las tres citas inaugurales de esta atípica temporada, dos de ellas en Austria y la restante en Hungría, la Fórmula Uno retoma este fin de semana su calendario para la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña.



El circuito de Silverstone, ubicado en las proximidades de la fábrica de Mercedes, establece el punto y seguido de un campeonato que lidera el inglés Lewis Hamilton, a quien no le faltará motivación para triunfar en su 'casa'. En seis ocasiones venció el británico en ese escenario, en el que se competirá los dos próximos domingos y en el que bien podría sentirse favorito.



Su voracidad le sitúa en el camino para igualar los siete entorchados del alemán Michael Schumacher en la Fórmula Uno, donde Hamilton contabiliza ya seis títulos. Esta temporada, además, ha sumado a su propósito de alcanzar al piloto más laureado de la historia su lucha por la igualdad racial.



Su flecha plateada, ahora teñida de negro, sigue mostrándose como el monoplaza más fiable. Mercedes ganó el Gran Premio de Austria, con el finlandés Valtteri Bottas. Lewis Hamilton le sucedió en los Grandes Premios de Estiria y Hungría. Entre ellos debería estar la victoria en Silverstone, siempre que Mercedes mantenga su fiabilidad.



En ese mensaje insistió, precisamente, el director del equipo. Toto Wolff felicitó a Mercedes por el "buen comienzo de la temporada", por las tres victorias en otras tantas carreras y el botín de puntos, pero recordó que un abandono "puede hacer que la ventaja desaparezca". "El más mínimo error puede costarnos muchos puntos", dijo.



El colchón, sin embargo, es amplio en la clasificación de constructores. Mercedes suma 121 unidades, por las 55 de Red Bull. Lewis Hamilton, con 63 puntos, y Valtteri Bottas, con 58, mandan asimismo en la clasificación de pilotos, en la que el holandés Max Verstappen asoma en la tercera plaza, con 33. Más próxima tiene la amenaza del británico Lando Norris (McLaren), del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), cuarto, quinto y sexto, respectivamente, tras haber rebasado todos ellos la frontera de los 20 puntos.



El monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 18 puntos), el canadiense Lance Stroll (Racing Point, 18), el español Carlos Sainz (McLaren, 15) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari, 9) completan provisionalmente el top-10. Y es que más animado se revela el Mundial más allá del dúo de cabeza, dada la incontestable supremacía de Mercedes.



A escasos kilómetros de sus instalaciones se ubica el circuito de Silverstone, donde aspira a repetir éxitos pasados.



"Aunque todos conocemos la famosa cita de Babe Ruth: 'Los jonrones de ayer no ganan los juegos de hoy'. Una buena actuación en el pasado no te da derecho a un buen resultado. Al contrario: una carrera exitosa siempre será el resultado del arduo trabajo de cada miembro del equipo y tendremos que ofrecer nuestra mejor versión para permanecer por delante de nuestros competidores", expuso Toto Wolff.



En curvas icónicas como las de Copse, Maggotts, Becketts y Chapel deberían imponer su potencia los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas desde los entrenamientos libres de este viernes, cuando oficialmente arrancará la actividad sobre el asfalto. Los Libres 3 y la sesión de clasificación del sábado precederán a la carrera dominical.



Para esta ocasión, Pirelli apostará por los neumáticos más duros. El próximo fin de semana, sin embargo, añadirá algo de picante al apostar por gomas más blandas para animar estas dos citas consecutivas en Gran Bretaña. / EFE