Red Bull niega la posibilidad de un regreso por parte de Vettel

Vettel no renovó con Ferrari /Foto cortesía

Jueves 9| 3:05 pm





Freddy Perdomo

El futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1, parece complicarse cada vez más tras no renovar con Ferrari. Vettel se encuentra en tierra de nadie y puede quedar fuera de competición el año que viene de no incorporarse a otra escudería.

Después de la noticia de la no continuidad de Vettel con Ferrari, y ser sustituido para la próxima temporada por Carlos Sainz, el piloto alemán contempla la opción de volver a Red Bull, equipo donde ganó cuatro títulos, pero Helmut Marko, responsable de los pilotos de la estructura, le cerró la puerta al alemán con sus recientes declaraciones: "No tenemos sitio para él en el equipo. Estamos satisfechos con Albon, que es medio tailandés, y Red Bull tiene un 51% de allí", declaró Marko para Auto Motor and Sport.

"Si estuviese en su lugar, me tomaría un año libre y miraría lo que sucede desde fuera con otra perspectiva", recomendó Marko.

Ferrari no es la única escudería que le cierra las puertas a Vettel, y es que Renault se había interesado en contratarlo, pero se decidieron por el piloto español Fernando Alonso. El equipo Alfa Romero también ve complicado el ingreso de Vettel al equipo, ya que cuentan con Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi como pilotos.

Otra opción que se asoma es la de sustituir a Lewis Hamilton, en el hipotético caso que no renueve con Mercedes (a día de hoy sigue sin hacerlo), y conseguir así un equipo después de su complicado paso por Ferrari.