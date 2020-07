Bottas: No hay mejor forma de arrancar el Mundial

Fórmula 1

Domingo 5| 2:28 pm





El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), primer líder del Mundial de Fórmula Uno, después de ganar este domingo el Gran Premio de Austria, manifestó en el Red Bull Ring de Spielberg que "no hay mejor forma de arrancar el" campeonato.



Bottas, nacido hace 30 años en Nastola, subcampeón del mundo el año pasado y que el sábado había firmado su duodécima 'pole' en Fórmula Uno, logró este domingo su octava victoria en la categoría reina, la segunda en el Red Bull Ring, donde ya se había impuesto en 2017.



"Noté una presión increíble", declaró tras bajarse de su 'flecha de plata' -esta vez pintada de negro, en señal de lucha contra el racismo-, Bottas, que el año pasado secundó en el Mundial a su compañero inglés Lewis Hamilton, que festejó su sexto título y ahora, a pesar de haber acabado cuarto este domingo, apunta a igualar el récord de siete del alemán Michael Schumacher.



"Por culpa de todas las fases con coches de seguridad se multiplicaron las oportunidades para Lewis", comentó el finlandés, que lidera el Mundial con siete puntos de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y nueve respecto al inglés Lando Norris (McLaren).



"Sabía que no podía cometer el mejor error. Pero puse todo lo que pude y no hay mejor forma para mí de empezar el Mundial que de esta manera", declaró Bottas tras ganar en el Red Bull Ring, que el próximo fin de semana albergará el segundo Gran Premio del año, el de Estiria./ EFE