Andy Green impone en Bonneville récord mundial de velocidad con este combustible

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La compañía de maquinaria pesada JCB reescribió el pasado lunes la historia del automovilismo, ya que registró un nuevo récord mundial de velocidad sobre tierra con el JCB Hydromax, un bólido impulsado por motores de combustión interna alimentados por hidrógeno.

Andy Green, piloto de la Real Fuerza Aérea británica, alcanzó una velocidad media de 653.9 km/h (406.320 mph), marca que registró durante la Semana de la Velocidad de Bonneville, Utha, Estados Unidos, evento organizado por la Asociación de Cronometraje del Sur de California (Southern California Timing Association) desde 1949.

"Bonneville es la cuna del récord mundial de velocidad en tierra, y Hydromax acaba de entrar en esa historia. El carro era magnífico, estable, robusto y rápido. Establecer un récord mundial con hidrógeno, veinte años después de Dieselmax, es un privilegio", reseñó la web de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre lo que dijo el comandante Green tras la carrera.

Cómo se logró la marca

Para cumplir con la normativa estipulada por la FIA, el vehículo completó las dos pasadas reglamentarias. En el primer intento de ida se detuvo el cronómetro en 400,623 mph, mientras que en la carrera de regreso elevó la marca hasta las 412,135 mph, para consolidar el promedio final de 406,320 mph.

Las dos pasadas que exige la FIA es para contrarrestar cualquier apoyo extra por clima o pendiente en el recorrido. La marca lograda por el Hydromax destroza el anterior récord FIA para autos de combustión por hidrógeno que poseía del BMW H2R desde 2004 con 185,5 mph.

Asimismo, rebasa el registro cercano a las 303 mph logrado previamente por prototipos eléctricos con pila de combustible de hidrógeno, situándose como el vehículo más rápido de la historia en utilizar este elemento como fuente de energía.

Características del JCB Hydromax

El prototipo mide unos 9,7 metros de longitud (32 pies), está equipado con un par de motores de hidrógeno desarrollados por la propia firma, los cuales entregan una potencia combinada de aproximadamente 1.600 caballos de fuerza.

Lejos de ser unidades puramente experimentales, estos propulsores derivan directamente de los bloques fabricados en Foston (Derbyshire), los cuales JCB está integrando de forma gradual en su gama de maquinaria pesada. El proyecto forma parte de un plan de inversión en tecnologías de hidrógeno valorado en 100 millones de libras esterlinas por parte de la empresa JCB, que este año inaugurará una nueva fábrica.

La marca resalta que estos motores no emiten CO₂ de manera directa por el escape, aunque recuerdan que la huella ecológica general del vehículo depende del proceso de producción y logística del gas utilizado.

Récord absouto en tierra con cualquier máquina

El británico Andy Green es el poseedor del récord absoluto de velocidad terrestre 763.035 mph (1227.985 km/h) con el ThrustSSC en 1997, cuando rompió la barrera del sonido y que lo convierten en el "ser humano más veloz del planeta". Además, ostenta también la marca de velocidad de un carro propulsado por diesel, que impuso en 2006 al alcanzar 350.092 mph (563.418 km/h)a bordo del JCB Dieselmax.