El "fantasma" del codo: ¿Cuál es la lesión que lleva a la operación Tommy John?

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Con el fin de mejorar su vida útil dentro del beisbol, muchos jugadores han optado por pasar por el quirófano a mejorar las condiciones del codo de lanzar. Esta operación se ha vuelto más común de lo que pensamos y un experto en la materia nos aclara qué significa.

Para entender la lesión, el doctor Bedixo Valbuena, especialista en medicina regenerativa, nos detallaba en sí, lo que es la afección común del brazo que inunda al beisbol.

"Lanzar una pelota a gran velocidad es un movimiento completamente antinatural para el cuerpo humano. Cada vez que un pitcher lanza, ejerce una fuerza brutal sobre ese pequeño ligamento. Con el tiempo, el esfuerzo repetitivo causa microdesgarros hasta que, finalmente, el ligamento se estira demasiado o se rompe por completo. Cuando esto pasa, el lanzador pierde la fuerza, la puntería y siente un dolor agudo" indicó.

¿En qué consiste la operación Tommy John?

Cuando el ligamento se rompe en cualquier grado de complicación, no se puede simplemente "coser" porque el tejido suele quedar muy desgastado. La solución médica es una obra de ingeniería biológica llamada oficialmente reconstrucción del ligamento colateral ulnar.

Bautizada popularmente como "Tommy John" en honor al primer lanzador de Grandes Ligas que se la realizó con éxito en 1974, la cirugía consiste en reemplazar el ligamento roto por uno completamente nuevo.

La "pieza de repuesto":

El cirujano toma un tendón sano de otra parte del cuerpo del propio jugador (usualmente de la muñeca, el antebrazo o detrás de la rodilla). Si es necesario, también se puede usar el de un donante. Se perforan pequeños túneles en los huesos del codo (el húmero y el cúbito). y se ejecuta una especie de puente. El nuevo tendón se pasa a través de esos túneles y se teje en forma de "ocho" para recrear la fuerza del ligamento original. Con el tiempo, el cuerpo adapta ese tendón para que actúe exactamente como el ligamento que se perdió.

Recuperación: un verdadero reto

Aunque la cirugía sea un éxito rotundo en la medicina moderna, el proceso para volver al montículo requiere de una paciencia enorme. Un lanzador no regresa a la acción de la noche a la mañana. El proceso de rehabilitación suele tardar entre 12 y 18 meses para los lanzadores (los jugadores de posición pueden regresar un poco antes).

"Existe la falsa creencia de que la operación hace que los pitchers lancen más rápido. Esto es un mito. Si un lanzador gana velocidad después de la cirugía, se debe al estricto y profesional proceso de rehabilitación física y fortalecimiento muscular que realiza durante su año de baja, no por la operación en sí", destaca el profesional de la salud,

Hoy en día, gracias a los avances médicos, cerca del 80% al 90% de los peloteros que se someten a este procedimiento logran regresar al beisbol profesional con el mismo nivel competitivo que tenían antes de lesionarse.