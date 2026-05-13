Toma y dame: jinete panameño pone ventaja ante colega venezolano en la estadística nacional de Estados Unidos

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La tarde de este miércoles el hipódromo de Delaware Park comenzó su meeting del 2026 y el 89 de su historia con una programación de ocho carreras donde el aprendiz panameño Yedsit Hazlewood fue uno de los más destacados, junto con el venezolano Samuel Marín.

Estados Unidos: jinete panameño pone ventaja ante colega venezolano en la estadística nacional de Estados Unidos

La primera carrera de la programación del meeting 89 en Delaware Park, fue un Claiming de 16.000, el cual fue ganado por el ejemplar Luminous Secret, del trainer Jamie Ness con la monta del aprendiz panameño Yedsit Hazlewood con un tiempo de 1:42.13 en 1.600 metros (Arena) y generar dividendos de $3.00 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show de la carrera.

Por su parte, en la séptima carrera de la tarde de este miércoles en Delaware, se disputó un Allowance de $46.000 donde la victoria la logró Chatelot, pensionada de Kerri Raven con la conducción del venezolano Samuel Marín con un tiempo de 1:11.98 en 1.200 metros (arena), para pagar $3.20 a ganador y $2.10 el place.

Con estos triunfos, el joven panameño vuelve a tomar la delantera en la estadística nacional de victorias con 135 triunfos, mientras que el látigo venezolano ahora tiene 133 lauros. Para este jueves, Hazlewood se mudará a Laurel Park donde cumplirá con una jornada de siete montas en ocho compromisos, mientras que el jinete venezolano Samuel Marín, cumplirá jornada completa de ocho montas en ocho compromisos.