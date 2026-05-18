Se incendia una cuadra en este hipódromo la noche del sábado

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La noche del sábado 16 de mayo se presentó un incendio en las instalaciones de la cuadra 32 del hipódromo Camarero en la Isla de Puerto Rico, en dicha cuadra estaban ubicados los entrenadores Luis Calderón y Jesús Cartagena Jr. con sus ejemplares, lo cuales fueron sacados y enviados al área de cuarentena para su protección y cuidado hasta que sea necesario.

Estados Unidos: Incendio en una cuadra de este hipódromo de Puerto Rico

El periodista hípico Joe Bruno, informó mediante la cuenta Estudio Hípico con Joe Bruno en la red social Facebook, que la rápida acción del personal de Bomberos de Puerto Rico en conjunto con la oficina de seguridad del óvalo y la Superintendencia de cuadras, fue importante para contralar el siniestro.

Igualmente, Bruno indicó que todos los ejemplares que ocupaban la cuadra afectada fueron movilizados al área de cuarentena donde permanecerán hasta que se les autorice el reingreso a la cuadra afectada.

Solo tres ejemplares que ocupaban la cuadra 32 fueron afectados con daños menores, y fueron examinados por el médico veterinario José García Blanco, quien llegó al óvalo boricua de manera inmediata. Igualmente, se presentaron en el lugar, el Licenciado Juan Carlos Santaella, director de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, y su ayudante Gilbert Ferrer, así como Alejandro Fuentes, gerente del hipódromo de Camarero.

Las autoridades indicaron que comenzarán con las respectivas investigaciones para tratar de dar a conocer las cusas del incidente que no pasó a mayores en el principal recinto hípico de Puerto Rico, y próxima sede de la Serie Hípica del Caribe 2026.