Este miércoles varias fuentes norteamericanas de renombre, han confirmado la información sobre la muerte del potro de tres años Potente, al ser sacrificado de manera humanitaria en las instalaciones del Hagyard Equine Medical Institute en Lexington, Kentucky.

Estados Unidos: Sacrificado potro de Bob Baffert que costó $2.4 millones de dólares

El portal de noticias TDN confirmó mediante una entrevista con el entrenador Bob Baffert, que el potro de tres años, Potente, había sido sacrificado el pasado mes de agosto por una hemorragia y edema en el nervio femoral.

«Lo enviamos a la clínica porque venía trotando y se estaba debilitando de atrás», comentó Baffert. «Lo mandamos para un diagnóstico de rutina y, una vez allí, su condición empeoró a los pocos días. De repente, se vino abajo por completo y, tras consultarlo con múltiples veterinarios, se decidió que lo mejor era aplicarle la eutanasia humanitaria. La causa fue un edema y una hemorragia en el nervio femoral. Fue una verdadera tragedia. Era un caballo hermoso». Manifestó el entrenador.

De acuerdo con el sitio web Vetscraft, cuando un equino sufre de hemorragia y edema en el nervio femoral, «esto resulta en una compresión aguda e interrupción isquémica de la transmisión nerviosa. Debido a que el nervio femoral se origina en las raíces de los nervios espinales L3-L6 e inerva el grupo muscular del cuádriceps femoral, la pérdida de su función inutiliza directamente el aparato de extensión de la babilla y de soporte de peso del caballo».

Potente fue un producto del semental múltiple campeón Into Mischief en Sweet Sting por Awesome Again, el cual salió de perdedor en su primera carrera y luego ganó el San Felipe Stakes G2, luego quedaría segundo en el Santa Anita Derby y sería 12 en el Kentucky Derby G1 de este año. Dejó una temporada de dos triunfos en cinco actuaciones para unas ganancias de $286.000. Fue comprado como yearling hace dos años en las subastas de Fasig Tipton por 2.4 millones de dólares.