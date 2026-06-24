Ramón Domínguez: El “Titán de Caracas” marca un hito dentro la historia en Aqueduct

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Pocos días para la culminación de 132 de años de historia del hipódromo de Aqueduct, New York. Este fin de semana se corren las últimas jornadas hípicas que data desde 1894. Para todos los aficionados a los caballos, criadores y apostadores de New York, el mayor valor de Aqueduct residía en su regularidad.

Domínguez nuestro primer Salón de la Fama

La historia indica dentro de su historial grandes fustas como lo fueron en su momento Ramón Alfredo Domínguez, el estandarte de nuestra representación criolla quien abrió las puertas en los circuitos neoyorquinos. Luego se une Eibar Coa Monteverde, Javier Castellano y para el nuevo tiempo contemporáneo el consagrado Junior Alvarado, y los noveles Mychel Sánchez, Keiber Coa, Christopher Elliott, entre otros.

El caraqueño Ramón Domínguez es considerado uno de los jinetes más dominantes que ha pisado New York. Aunque su carrera terminó abruptamente debido a una caída precisamente en Aqueduct en 2013, dejó registros incomparables:

Hazaña de 5 y 6 triunfos en una tarde: El 17 de febrero de 2010 ganó 5 carreras en una sola cartelera en Aqueduct, una proeza repetida pocas veces en ese exigente circuito.

En la temporada de invierno de 2007-2008, Domínguez impuso el récord absoluto de victorias en una sola temporada en la pista interior (Inner Track) de Aqueduct con 106 triunfos , superando la marca previa de su compatriota Eibar Coa.

, superando la marca previa de su compatriota Eibar Coa. El Carter Handicap (G1): Una de las carreras más emblemáticas de Aqueduct. Domínguez la ganó en un final electrizante en 2011 a bordo de Fabulous Strike.

Una de las carreras más emblemáticas de Aqueduct. Domínguez la ganó en un final electrizante en 2011 a bordo de Fabulous Strike. El Wood Memorial Stakes (G1 / histórico): La carrera preparatoria para el Kentucky Derby más importante de Nueva York, celebrada en Aqueduct. Domínguez la conquistó en 2012 conduciendo a Alpha , consolidando su dominio absoluto en la ruta al Derby de ese año.

La carrera preparatoria para el Kentucky Derby más importante de Nueva York, celebrada en Aqueduct. Domínguez la conquistó en , consolidando su dominio absoluto en la ruta al Derby de ese año. Cigar Mile Handicap (G1): La carrera de una milla por excelencia de finales de año en Aqueduct. La ganó de forma imponente sobre el ejemplar Haynesfield en 2010.

Ramón Domínguez: El rey de la consistencia y el dinero

Durante su recorrido por los circuitos neoyorquinos, Ramón Domínguez, consigue 3 Premios Eclipse de forma consecutiva (2010-2012) y miembro del Salón de la Fama del Hipismo Norteamericano desde 2016.

Ramón Domínguez cerró su trayectoria con 4,985 victorias de por vida, de las cuales 160 fueron en carreras de grado y 44 en Grado 1. En 2012 estableció el récord absoluto de dinero producido para un jockey en una sola temporada en EE. UU. superando los 25 millones de dólares.