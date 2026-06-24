Imperial Tempo: Mira el primer trabajo del hermano materno de Golden Tempo para la cuadra de Cherie DeVaoux

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Hace tres semanas llegó a la cuadra de la entrenadora Cherie DeVoux, el hermano materno del doble coronado de la presente temporada Gulden Tempo. Bautizado con el nombre de Imperial Tempo, realizó la mañana de este miércoles su primer ejercicio.

Nuevo prospecto, hermano del doble coronado

Cherie DeVopux, quien se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar el Kentucky Derby (G1) y la segunda en el Belmont Stakes (G1), ambas con el ejemplar Golden Tempo, le llegó a su cuadra un medio hermano de este linajudo corredor. Su madre, Carrumba, es la progenitora de este potro por el campeón Nyquist, que comenzó su entrenamiento para hacer campaña como dosañero.

DeVoux, que además se convirtió en la primera mujer entrenadora en conseguir una doble corona en Estados Unidos, tiene el compromiso con este ejemplar de hacer una estupenda campaña a partir de 2026.

Imperial Tempo, bautizado así a pocos días de llegar su nuevo establo ejercitó la mañana de este miércoles 600 metros en 39.80 sobre la pista de Keeneland a la par del millonario Mamba Strikes que costó $1,3 millones en subasta. Es el primer ejercicio para ambos potros que seguro lo veremos debutar en la temporada.