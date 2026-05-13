Mike Repole no solo triunfa en América: ahora tiene un ganador de Stakes en Italia

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Dentro de la industria hípica norteamericana, la figura de Mike Repole ha sido muy mediática en los últimos años. Cabeza del Repole Stable, los colores ganadores en distintos circuitos estadounidenses ahora tienen nuevos rumbos, y el éxito le sonríe nuevamente.

El pasado domingo 10 de mayo, se disputó en el hipódromo San Siro de Milán, Italia, una carrera reservada para potras de 2 años en superficie de grama, donde la ganadora del cotejo fue una hembra que defendió las sedas del Repole Stable estuvieron en lo más alto del orden de llegada.

Histórica victoria para Mike Repole

La potra Easy Pisa (Ire), propiedad del Repole Stable, se anotó la victoria en el Premio Walter Dainotto, celebrado en el circuito milanés en recorrido de 1,200 metros sobre pista de césped. El evento estuvo dotado con una bolsa de 14.300 euros.

Easy Pisa (Ire) salió cerca de la velocidad en un reducido grupo que vio acción. La competencia se desarrolló en una recta y su jinete fue Dario Di Tocco, el cual le sacó el máximo provecho en la parte final para poder sostener a su conducida por un pescuezo de diferencia en tiempo de 1:12.0, sobre su más cercana oponente Give You My Love.

La triunfadora es una hija de Blue Point (Ire) crianza del Darley Stud de su división europea. Mike Repole es hijo de inmigrantes italianos que se radicaron en Queens, Nueva York, donde nació el empresario y propietario hípico, el cual da de que hablar por su campaña en defensa de la reconstrucción del hipismo estadounidense y cuestionar la actualidad de la industria.

Esta victoria, más que un sonoro éxito mundial para sus colores, representa un homenaje a sus orígenes en una fecha tan especial como el Día de las Madres. Easy Pisa (Ire) conquista su primer triunfo de por vida para el establo del entrenador Endo Botti.