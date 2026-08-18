Suscríbete a nuestros canales

El influyente propietario de purasangres, Mike Repole (Repole Stable), ha lanzado una durísima descarga contra la HISA y el Jockey Club de EE. UU., calificando el caso de Marshall Gramm como uno de los mayores escándalos y fiascos de relaciones públicas en la historia del deporte.

Estados Unidos: Mike Repole estalla contra HISA: «Algo está muy podrido en el hipismo»

A través de un contundente comunicado en su cuenta de la red social X, Repole no se enfoca únicamente en el error individual de Gramm, sino que apunta directamente a un fallo sistémico. Sus principales denuncias y exigencias incluyen:

Incompetencia tecnológica de HISA: Califica la plataforma digital del organismo como una tecnología de "Mickey Mouse" por hacer tan fácil el acceso a historiales médicos confidenciales. Cuestiona cuántas otras personas habrán entrado ilegalmente a ver datos y qué hicieron con ellos.

Califica la plataforma digital del organismo como una tecnología de "Mickey Mouse" por hacer tan fácil el acceso a historiales médicos confidenciales. Cuestiona cuántas otras personas habrán entrado ilegalmente a ver datos y qué hicieron con ellos. Brecha de confianza con los propietarios: Lamenta que se obligara a los dueños de caballos a confiar su información privada a una entidad que claramente no pudo protegerla.

Lamenta que se obligara a los dueños de caballos a confiar su información privada a una entidad que claramente no pudo protegerla. Hipocresía del Jockey Club: Critica al Club por controlar el poder y los datos durante años, vendiendo la idea de que HISA salvaría el deporte, mientras hoy se evidencia un "problema masivo de información privilegiada" (insider problem).

Critica al Club por controlar el poder y los datos durante años, vendiendo la idea de que HISA salvaría el deporte, mientras hoy se evidencia un "problema masivo de información privilegiada" (insider problem). Protección entre élites: Denuncia que el mismo grupo pequeño de personas de siempre controla las mesas directivas para protegerse mutuamente, dejando desamparados a los apostadores y propietarios, quienes realmente financian la industria.

Ante este panorama, Repole exige una investigación exhaustiva e independiente realizada por terceros, rechazando comunicados corporativos vacíos. Advierte que HISA ha perdido toda credibilidad y vaticina que esto detonará demandas colectivas, marcando el inicio del fin para el organismo si la directiva del Jockey Club, liderada por Everett Dobson, no limpia este desastre de inmediato.