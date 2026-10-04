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La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°39 del 04-10-2026

Conoce los ejemplares retirados que no participarán en la jornada de este domingo en el óvalo de CocheEste domingo 27 de septiembre, la acción hípica regresa al óvalo de La Rinconada con la celebración de la reunión 38. La cartelera ofrecerá 14 competencias y tendrá como prueba central el Clásico "Hípica Nacional" (GI), evento pautado en distancia de 2.000 metros a las 4:30 p. m. para dar inicio al 5y6 nacional.

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Saúl García
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 07:30 am
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La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°39 del 04-10-2026
José Aray

Este domingo cuatro de octubre, la acción hípica regresa al óvalo de La Rinconada con la celebración de la reunión 39. La cartelera ofrecerá 13 competencias y tendrá como prueba central el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela" (GI), evento pautado en distancia de 1.800 metros a las 3:40 p. m. previo a dar inicio al 5y6 nacional

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La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 39

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 39 son:

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