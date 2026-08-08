Junior Alvarado logra vibrante empate en Saratoga durante la jornada del Whitney Stakes (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Saratoga vive una jornada sabatina histórica con 14 competencias de alto nivel, encabezadas por la edición 97 del Whitney Stakes (G1) de $1 millón de dólares. Esta emblemática prueba otorga un pase directo (Win and You're In) a la Breeders' Cup Classic de noviembre. Sin embargo, el gran impacto de la tarde ocurrió en la cuarta carrera con un final de fotografía (photo finish) de antología.

Un empate electrizante en la grama de Nueva York

La cuarta prueba del programa, un Allowance de $120.000 dólares reservado para potras y yeguas en distancia de 1.700 metros sobre pista de grama (turf), deparó un desenlace poco común. Las competidoras Sail With the Wind, bajo la monta del destacado jockey venezolano Junior Alvarado, y Hand Over Heart, conducida por el estadounidense Dylan Davis, cruzaron la meta en un remate sincronizado impecable que obligó a los comisarios a decretar un empate (dead heat).

El ritmo de carrera fue intenso. Las dos yeguas avanzaron desde el fondo del lote para liquidar a sus rivales con un registro global de 1:41.95. Los fraccionales del evento marcaron 22.64 para los primeros 400 metros, 46.93 en la media milla, 1:11.65 en los 1.200 metros y 1:35.81 para la milla, con un remate letal de 6.14 segundos en los últimos 100 metros.

El perfil de las protagonistas y dividendos