Jacqueline Davis vuelve a ganar en Finger Lakes después de 336 días

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Una de las grandes atracciones del meeting 2026 en el hipódromo de Finger Lakes, es la presencia de la yoqueta norteamericana Jacqueline Davis, hermana mayor de Dylan y Kathy Davis, quien ha vuelvo a conseguir una victoria en el mencionado recinto casi un año de su último lauro.

Estados Unidos: Jacqueline Davis gana en Finger Lakes luego de 336 días

La racha de días sin volver a ganar en el óvalo perteneciente a la NYRA por parte de la amazona se cortó en la tercera carrera de la programación de este martes 28 de abril donde se realizaron ocho pruebas. El triunfo de Davis llegó por medio de la yegua April Storm en un Allowance de $26.500 en recorrido de 900 metros (arena) reservado para yeguas de tres y más años donde solo compitieron cuatro ejemplares.

Los parciales de la competencia fueron de 22.59 en los 400 metros, 46.19 en la media milla y 52.46 en los 900 metros con remate de 6.27 en los 100 metros finales, par dejar un dividendo de $2.96 a ganador y $2.22 el place, para la hija del semental King for a Day en la yegua Citizen Matzo por Proud Citizen, la cual consigue sus primeros $15.000 en ganancias en el año, tras su triunfo y coloca su campaña en dos victorias en siete presentaciones.

Para la yoqueta norteamericana, es su sexta victoria del año en 71 montas que ha cumplido hasta los momentos y la primera en Finger Lakes desde el pasado 28 de mayo del 2025, donde logró el lauro con Big Rich en la octava carrera de ese día en un claiming de $13.800.

Davis suma 959 fotografías en su carrera y busca conseguir en la presente temporada la cifra de los 1.000 triunfos, para este jueves estará montando en Charles Town, donde cumplirá con tres compromisos y el viernes ha firmado cinco montas más y una en Penn National.