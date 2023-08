Miguel Cortez con gran reto ganador para la Gala Hípica de Caracas

Para este domingo 27 de agosto, se dará la Gran Gala Hípica de Caracas en el hipódromo La Rinconada, también es el cierre del segundo meeting del 2023, y las expectativas de jinetes; entrenadores y propietarios siegue en expectativa por querer ganar la estadística que siempre es un gran plus para la carrera de los profesionales del hipismo.

Este viernes nos acercamos a conocer de primera mano las impresiones de los protagonistas, conversamos en esta oportunidad con el entrenador Miguel Cortez, quien para este domingo tiene cuatro presentados y esto fue lo que nos dijo:

Queremos conocer ¿Cómo se prepara para esta Gran Gala Hípica?

-Un gran saludo a toda la gran afición hípica, si estamos preparados para enfrentar esta Gala Hípica esperando los mejores resultados.

Entrenador en la tercera competencia, presenta al ejemplar Jovic, que lo presenta en esta oportunidad con cambio de monta.

-Este es un caballito que viene de correr en su lote, quedó cerca, en esta oportunidad le buscamos el descargo de cuatro kilos porque le hacía falta, pues estos le dan bastante ganancia, de esta manera ira más liviano en la recta final que es donde pega el peso. El caballo anda muy bien y va a estar decidiendo la carrera, no la dejen por fuera de sus combinaciones.

En la novena competencia, clásico “Gradisco” (G2), presenta al debutante Juan David, ¿qué nos puede decir de este ejemplar?

-Este es un potro que tenemos en un buen concepto. Son las esperanzas de este año en la cuadra. Un cambio grande bien, bien conformado lo ha hecho todo bien. Como todo es un potro dosañero y aún está un poco falto, pero bueno, nos tocó debutar y él lo va a hacer muy bien, en cualquier descuido le puede ganar la carrera. Les aconsejo no lo dejen por fuera.

En la onceava competencia presenta al ejemplar El Gran Bricelio, después de dos triunfos no tuvo una buena salida (llegó en el sexto lugar) ¿Cómo lo ha preparado para esta nueva presentación? ¿Cuál ha sido el nuevo ajuste o la nueva estrategia para esta carrera?

-Mira, me tocó correrlo en esa competencia porque no había más y tenía que correrlo una carrera antes de esta, tenía tiempo sin correr y lo tomamos como una carrera preparatoria. El caballo venia contrariado y el jinete no lo pudo organizar, pero logró organizarlo. Fue a la carrera y llegó a 10 cuerpos, le dije que lo llevara hasta los mil luego de la raya y el caballo respondió muy bien. En este momento se mantiene en excelentes condiciones. Se ha trabajado para esta carrera, es un reto que tenemos y el caballo va a ser hueso duro de roer.

En la sexta válida presenta a Rio Unare, esta es su segunda presentación y lo trae con un cambio de monta, ¿Cómo ha sido el trabajo de este ejemplar para este este domingo?

-Ya superó el debut, se le dio su tiempo, anda muy bien y le aconsejo no dejarlo por fuera porque puede ser un golpe para el 5y6.

Una de las cosas que acaba de mencionar y me llamó la atención es el tomar tiempos luego de finalizada la carrera, ¿hay alguna indicación especial que se le da al jinete para que lo haga, esa evaluación, usted se la lleva a la cuadra para la toma de decisiones del trabajo de la semana?

-Sí, sí, eso es como un trabajo, pues, como bien dices, pero en la carrera para el caballo, eso fue solo pare el Gran Bricelio previo para la carrera en la que correremos este domingo y como no tuvimos una carrera ideal tuvimos que correr en ese tiro.

¿Cómo ha sido esta preparación para la Gran Gala Hípica de este domingo, una cita que todos esperan porque se da una vez al año y donde se dan siete clásicos?

-Bueno, bien, se ha hecho todo el trabajo, corremos a ejemplares en cada uno de los clásicos y bueno, esperando el mejor de los resultados y la mayor de la suerte.

¿Cuál es el fijo de este fin de semana para Miguel Cortez?

-Mira, fijo; fijo, no tenemos, porque acuérdate que son competencias muy parejas, pero de los que me gusta está El Gran Bricelio, un gran reto que tomé y creo que lo podemos ganar.

Entrenador un saludo a la afición hípica y la invitación para que asistan este domingo al hipódromo La Rinconada.

-Un gran saludo a esa afición hípica que apoya al hipismo y les invito a que vengan el domingo que van a estar muy bien las carreras. Todas las carreras están parejas y va a ser bonito, un gran espectáculo.