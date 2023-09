José Luis Balzán quiere volver al paddock de ganadores con este ejemplar en La Rinconada

José Luis Balzán estuvo presente en la jornada de traqueos este miércoles 20 de septiembre en horas de la mañana y conversó para este medio sobre sus 2 ejemplares a ser presentados el domingo 24 de septiembre en la trigésima séptima reunión del hipódromo La Rinconada.

Entrenador muchas gracias por conceder la entrevista y un saludo para la afición hípica.

-Gracias por la oportunidad y esperemos que este fin de semana obtengamos el triunfo con ambos de los presentados. Me gustan bastante los dos.

Tendrás dos compromisos para este domingo. Comienzas en la primera competencia con la yegua Royal Honey con la monta de Cindy Carrero quien le descarga 5 kilos y reaparece luego de 63 días sin correr ¿Cómo estuvo su preparación?

-Royal Honey es una yegua que en su última presentación tuvo que ser retirada porque se dio un golpe en el aparato el día del ajuste. Preferimos hacer lo que hay que hacer que fue retirarla y esperar está buena oportunidad. La seisañera está en una condición físico-atlética en este momento.

Aproveché el descargo de Cindy Carrero porque la yegua lleva 55 kilos y ahora va a correr con 50 kilos y se adapta a la manera de montar de Cindy que va a estar de punta desde el principio y hacer su carrera de punta a punta.

Creo que si Royal Honey repite en su carrera que ganó con Hemirxon Medina galopando creo que en esta competencia es difícil que la derrote.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

Y culmina su compromiso con Huracán Jesús en la tercera válida del 5y6 será conducido por Yoelbis González quien le descarga 4 kilos ¿Cómo estuvo su ajuste?

-Huracán Jesús es un caballo que es conocido por la mayoría de los aficionados. Un tresañero que corre intermedio, un poco lejos cuando atropella lo hace con fuerza aprovecha.

Sus dos últimas han sido las carreras que no hemos tenido la suerte de que la pista esté un poco pesada, no esté tan ligera. Eso nos ha perjudicado y cuando el ejemplar ha rematado no ha alcanzado, pero el caballo anda en una excelente condición.

Su ajuste de este miércoles fue excelente y creo que ahora por fin vamos a tener la suerte y la bendición que el caballo pueda atropellar de manera satisfactoria.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

Entrenador coméntanos por favor acerca de las condiciones de salud de la cuatroañera Royal Honey previa para la competencia.

-Royal Honey está perfectamente bien, eso es un percance normal. Lo que pasó fue que tuvo una herida y no podía correr. Está perfectamente bien. Tiene tres trabajos para esta carrera.

Fue dos veces para el aparato de manera de reconocimiento y esta bastante bien. Es una yegua bastante más, cosa que pasan con los caballos que a veces por la misma condición física hacen que estén un poco nerviosos.

Creo que vamos a unir la salida con la llegada y con Huracán Jesús que también va a atropellar con bastante éxito con el favor de Dios.

También hice el descargo con el aprendiz Yoelbis González 4 kilos menos, ahora corre con 51 y creo que el ejemplar va a atropellar con toda la fuerza que siempre lo hace en su ejercicio y en su carrera previa.

De sus dos ejemplares Entrenador, ¿cuál cree usted que va a llevar al paddock de ganadores?

-Tengo la confianza que llevemos a los dos, pero todo el mundo sabe que yo tengo a Huracán Jesús como un buen caballo. Es bastante inmaduro, apenas tiene cronológicamente 3 años y 2 meses.

Lleva desventaja a otros caballos maduros. Ahora en este final de año se verá beneficiado porque va a estar más joven que los caballos. Lo llevo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad.

La semana pasada Huracán Jesús tuvo un clásico y yo dejé pasar el clásico para correr esta carrera, para seguir haciendo mi caballo para el año que viene que sea fortalecido, más maduro y con mejores condiciones físicas.