Fort Washington busca la gloria sobre el césped en el Wise Dan Stakes (G2) de Churchill Downs

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El destacado purasangre Fort Washington acapara los reflectores de la jornada de este sábado 27 de junio en el hipódromo de Churchill Downs, donde disputará la edición 37 del prestigioso Wise Dan Stakes (G2). La prueba cuenta con una atractiva bolsa de $500,000 dólares en premios y se desarrollará sobre una distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros) en la pista de grama Matt Winn.

Estados Unidos: Fort Washington busca la gloria sobre el césped en el Wise Dan Stakes (G2)

El hijo de War Front, bajo la preparación del laureado entrenador Claude R. "Shug" McGaughey III, llega en plenitud de condiciones tras su reciente e incontestable triunfo consecutivo en el Dinner Party Stakes (G3) en Laurel Park. El experimentado jinete Junior Alvarado conducirá una vez más al ejemplar de Magic Cap Stables. El caballo destaca por su letal remate desde el fondo del lote.

La competencia no será sencilla para el favorito. El lote de nueve aspirantes incluye a Lagynos, múltiple ganador de grado que viene con una racha de cuatro victorias consecutivas, entre ellas el Arlington Stakes (G3). Asimismo, la entrenadora Cherie DeVaux presenta a Brilliant Berti, el veloz defensor del título que ganó esta misma carrera el año pasado. El evento se celebrará como la décima carrera de la cartelera oficial, justo antes del millonario Stephen Foster Stakes (G1), con hora fija de salida a las 5:43 p.m.