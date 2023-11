Estos son los numeritos del jinete Edgard Zayas en el actual meeting de Gulfstream Park

El hipódromo de Gulfstream Park sigue con el desarrollo del Sunshine Meet y el jinete boricua Edgard Zayas continua de líder en la tabla de los jinetes. El experimentado fusta se mantiene con una cómoda de ventaja de 16 carreras sobre el panameño Miguel Ángel Vásquez.

Zayas, de 30 años de edad, tiene 50 primeros, 38 segundos y 22 terceros en 185 actuaciones para premios acumulados de $1.763.900. Su porcentaje de victorias es de 27% y entre los primeros tres lugares posee 59% de efectividad, uno de los más altos de la temporada, según los números de Equibase.com.

En la carrera profesional de Edgard Zayas, ha conquistado 2.191 triunfos de por vida en Estados Unidos. Este año, supera los 160 primeros y entre los eventos más importantes que ha logrado, está el Presque Isle Downs Master Stakes (G2) con Accomplished Girl, el Susan Girl Stakes con R Harper Rose y el The Very One Stakes con la alemana Mylady.