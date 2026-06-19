Estos son los jinetes invitados que montarán el 24 de junio en Paraguaná

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Las inscripciones para la reunión número 6 en el Hipódromo de Paraguaná “Dr. Víctor Fuguet Cotis” quedaron oficialmente confirmadas. La jornada de este próximo miércoles 24 de junio constará de cuatro competencias y contará con la atractiva participación de destacados jinetes que hacen campaña en los principales óvalos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

El plato fuerte de la tarde será el Clásico Día del Ejército, pautado en distancia de 1,300 metros como la prueba de cierre, la cual marcará el primer paso de la Triple Corona Local, también denominada “Triple Corona Patria”. Asimismo, la programación incluye la disputa de la Copa “Wenceslao Ramírez” en recorrido de 1,000 metros.

Fustas de nivel dirán presente en Paraguaná

La presencia de los jinetes invitados ha despertado una enorme expectativa entre la afición. Oliver Medina, flamante campeón del primer meeting en La Rinconada, lidera el grupo y asumirá dos compromisos. A la cita en Falcón también acudirán Hemirxon Medina —reciente ganador del Clásico José Antonio Páez (G1)—, José Alejandro Rivero, José Gilberto Hernández, Osis Martínez, Jervis Alvarado, Luis Fúnez Jr., Félix Márquez, Ángel Ibarra y Yamper González.

El reimpulso del hipismo en Falcón se mantiene firme bajo la gestión de la junta directiva presidida por la licenciada Jenny Ávila, en un esfuerzo conjunto con los propietarios, quienes continúan invirtiendo en purasangres para dar vida al tradicional óvalo de El Sabino.

A continuación, el detalle de las competencias pautadas para este 24 de junio:

PRIMERA CARRERA - 10:30 A.M. - 1.000 METROS

# Ejemplar Jinete Peso Entrenador 1 Starring A.Arvelo 54-4 J.R.Velázco 2 Gran Pedro A.Ybarra 52 J.H.Díaz L. 3 Elite Performance J.Colina 52-4 C.Méndez





SEGUNDA CARRERA - 11:15 A.M. - 1.000 METROS

# Ejemplar Jinete Peso Entrenador 1 Stefale A.Quijada 50 J.Becerra 2 Griezmann Yam.González 56 J.H.Díaz L. 3 Cafetero One R.W.Rojas 50-2 J.Ríos 4 Bello Zore Jer.Alvarado 50-2 R.Rosendo





TERCERA CARRERA - 12:00 M. - 1.000 METROS - COPA "WENCESLAO RAMIREZ"

# Ejemplar Jinete Peso Entrenador 1 Gran Guerrero H.Medina 56 C.Méndez 2 Balbi Chrome F.Márquez 50 C.A.Lugo 3 Victory Gold L.Fúnez Jr. 50 J.H.Díaz L. 4 Mr. Gerritcole J.A.Rivero 50 M.Ventura





CUARTA CARRERA - 1:00 P.M. - 1.300 METROS - CLÁSICO "DÍA DEL EJÉRCITO" - PRIMERO TRIPLE CORONA PATRIA