Este viernes será una nueva edición del Penn Mile Stakes (G3) en Penn National

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La jornada del viernes en el hipódromo de Penn National presenta una nueva edición del Penn Mile Stakes (G3) con una programación de diez carreras. El cartel destaca cuatro Stakes, entre ellos la joya de la tarde: el Penn Mile (G3) en su edición 2026, prueba que el jockey venezolano Javier Castellano conquistó el año anterior.

Estados Unidos: Este viernes será una nueva edición del Penn Mile Stakes (G3)

La primera carrera de la agenda en Penn National tiene su partida a las 5:00 de la tarde. Se trata de un Maiden Special Weight de $39.000 para ejemplares de tres y más años en 1.200 metros sobre arena, con seis purasangres en competencia.

El primer Stakes del viernes llega en la tercera carrera con el Lyphard Stakes. Esta prueba de $75.000 es para yeguas de tres y más años registradas en Pennsylvania, en una distancia de 1.700 metros sobre grama y con diez hembras inscritas.

Seguidamente, el Alphabet Soup Stakes toma el protagonismo con un premio de $75.000. El recorrido de 1.700 metros en grama es para machos nacidos y registrados en Pennsylvania de tres y más años, donde diez ejemplares buscan la victoria.

En la quinta competencia del viernes, el turno es para la edición 2026 del Penn Oaks. Con una bolsa de $150.000, esta carrera para potras de tres años tiene un recorrido de 1.600 metros en grama y una nómina de siete tresañeras.

Finalmente, la sexta carrera del programa ofrece el Penn Mile Stakes (G3) para potros de tres años. La prueba sobre 1.600 metros en grama reparte un premio de $400.000 y cuenta con siete participantes. El astro Javier Castellano, ganador de la edición 2025, montará a Alpyland, presentado por el entrenador Mark Casse.