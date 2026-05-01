Este es el cuadro sugerido del 5y6 del domingo 3-05-2026 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El fervor por el hipismo nacional alcanza su clímax este domingo en el óvalo de Coche. La afición venezolana tiene una cita con la reunión número 19 de la temporada, jornada que marca el inicio del segundo meeting del año. En este nuevo ciclo, jinetes y entrenadores renovarán sus esfuerzos para dominar las estadísticas y asegurar el mayor número de victorias en la arena de La Rinconada.

Con un total de 11 pruebas en el programa oficial, el foco de atención se centra en el 5y6 Nacional, el juego que semana tras semana moviliza a todo un país en busca de dividendos que transforman vidas.

Análisis de campo: El respaldo de la información

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con los seguidores del deporte de los reyes, presenta una estructura de juego basada en el rigor y el estudio técnico. Esta orientación no es producto del azar; surge del análisis de los reportes de pista, el seguimiento de los "traqueos" matutinos y la evaluación de las condiciones físicas de cada ejemplar. Nuestro objetivo es claro: ofrecer una herramienta útil para que el apostador refuerce sus propias selecciones y logre el éxito en las taquillas.

Horarios y plataforma de sellado

La acción en el óvalo de La Rinconada inicia a la 01:30 pm. Sin embargo, para aquellos que prefieren la seguridad y rapidez del sistema digital, la plataforma MeridianoBet ofrece todas las facilidades para realizar el sellado desde la comodidad del hogar.

Es vital recordar que la precisión en la selección de los ejemplares es solo la mitad del trabajo; la otra mitad reside en el uso de información verificada como la que proporcionan los expertos del Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro (La Rinconada - Domingo 03 de mayo)

A continuación, presentamos la propuesta económica para esta jornada, diseñada para cubrir los puntos críticos y buscar los seis aciertos:

1ra Válida (6ta carrera): (5) - (6) – (7) - (10).

(5) - (6) – (7) - (10). 2da Válida (7ma carrera): (1) - (3) – (5) – (6).

(1) - (3) – (5) – (6). 3ra Válida (8va carrera): (3) - (5) – (8).

(3) - (5) – (8). 4ta Válida (9na carrera): (6) Línea Directa

5ta Válida (10ma carrera): (2) - (3) - (8)

(2) - (3) - (8) 6ta Válida (11ma carrera): (3) - (4) – (5) – (10)

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (20) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 11.520.