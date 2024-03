Ejemplar retorna a la pista de La Rinconada tras 70 días sin estar en acción

Este domingo 31 de marzo de 2024 se efectuará la reunión número 12 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de diez competencias, con una prueba de Condición Especial, a la altura de la cuarta para caballos de cuatro años y más, y como es de costumbre la activación del juego de mayorías, el 5y6 a la altura de la quinta carrera.

En la quinta competencia, primera válida para el 5y6, para caballos de cinco y más años, ganadores de una carrera, en distancia de 1.200 metros, con trece ejemplares inscritos, el entrenador Juan Carlos García, leva dos presentados, Premiado y El Gran Rulos.

El Gran Rulos, no ha podido ingresar al paddock de ganadores, en el hipódromo de La Rinconada, tiene once presentaciones, en su última carrera llegó segundo a cinco cuerpos del ejemplar Vinanduh, en distancia de 1.100 metros, con el jinete Hemirxon Medina, anterior a esa competencia llegó tercero a tan solo tres cuerpos de Princess of Succes, en distancia de 1.300 metros, con el jockey Larry Mejías.

El 17 de febrero tiene un ejercicio de 800 en 58.3 con O. Blanco en pelo 30.2, 45.2,58.3, (8), 73.4, 88, de carreron con remate de 13.1 y para el 02 de marzo, en silla dos vueltas de galope con J Oropeza.