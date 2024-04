Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 20-04-2024

Con un nuevo récord en el monto de los sellado este sábado 20 de abril en el 5 y 6 Nacional, el Hipódromo Nacional de Valencia presenta este 20 de abril un programa de ocho competencias, con la prueba central de la tarde en la segunda carrera, donde se disputó el Clásico Jockey Club de Valencia, que ganó en gran forma por el ejemplar Moscabado, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Yondel Calderón.

Precísamente el jinete Jaime Lugo y el entrenador Yondel Calderón son los profesionales más destacados del encuentro hípico carabobeño, ambos con un trío de triunfos este sábado. Jaime Lugo se toma la primera foto en el recinto de ganadores en la primera carrera con la yegua Paprika, invalidada para la jugada, y luego vence en la segunda, el Clásico Jockey Club de Valencia con Moscabado. Culmina lugo su trilogía de triunfos con Mr Oli en la sexta carrera, Cuarta Válida del 5 y 6.

Por su parte el entrenador Yondel Calderón inicia su triplete de victorias con Moscabado en el Clásico, prosigue la faena triunfal en la Cuarta Válida con Mr.Oli, en yunta con Jaime Lugo y culmina el programa con la victoria en la última carrera de Valle del Mar, conducida por Osis Martínez, que logra dos triunfos como jinete en la tarde sabatina.

Un solo ejemplar favorito triunfó en las pruebas válidas con Mr. Oli, en el resto los dividendos estuvieron a la orden del día, situación que provocó que ninguna de las combinaciones selladas este sábado 20 de abril en el 5 y 6 Nacional de Valencia, lograra acertar los seis ganadores. No hubo cuadros con 6 y los aciertos con 5 ganadores pagan la cantidad de Bs. 4.046,45

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Paprika (0) 55 Jaime Lugo Inval. 2 Amor de Madre (2) 50 F.Aray 23,53 3 Waltz Time (4) 56 J.G.Lunar - 4 Estrella Morena (1) 54 M.Rodríguez - 5 One Win Today (3) 56.5 E.Guédez -

Entrenador: Salvador Giordano. Ganador (2): 23,53 - Placés: 22,00 y 35,46 - Exacta: 71,31

-Trifecta: 57,41 - Superfecta: 410,43.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 117.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Moscabado (2) 53 Jaime Lugo 82,98 2 Sanson (5) 56 Os.Martínez - 3 Gran Trueno (4) 56 J.Aranguren - 4 Persuasion (6) 53 E.Graciel - 5 Big Tito (3) 54 J.C.Arguello -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 82,98 - Placés: 31,10 y 38,74 - Exacta: 213,45 -

Trifecta: 196,80- Superfecta: No hubo.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Papa Junior (9) 52 Carlos Brito 110,02 2 Big Petit (5) 53 K.Perfecto - 3 Roberto Erre (11) 51.5 A.Mendez G. - 4 Señor Juan (2) 50 J.Andarcia - 5 Money Set (8) 52 Fra.Velázquez -

Entrenador: J.A.Pirona. Ganador: 110,02 - Placés: 64,40 y 25,83 - Exacta: 632,59 -

Trifecta: No hubo. Superfecta: No hubo.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Strenght Roma (6) 53 Osis Martínez 362,67 2 Thunder Slam (7) 50 A.Briceño - 3 Tiz Sensation (5) 52 J.A.Rivero - 4 Mr Bolinge (3) 50 J.Chacón - 5 Chaser (8) 50 F.Aray -

Entrenador: Jesús Carfunjol. Ganador: 362,67 - Placés: 102,53 y 152,41 - Exacta: 2.345,00

Trifecta: No hubo. Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: No hubo - Pool de 4: 14.368,62 -

Doble Perfecta: No hubo.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Latina Europea (6) 53 J. Tuarez 84,45 2 Luna Victoria (4) 52 J.Moreno - 3 Reina de Reyes (8) 54 J.Lugo - 4 Money Royal (3) 53 Os.Martínez - 5 Cara Mia (5) 53 J.L.Salazar -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 84,45 - Placés: 22,00 y 42,50 - Exacta: 257,31 -

Trifecta: 516,90 - Superfecta: 138,66.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mr Oli (5) 54 Jaime Lugo 39,12 2 Chely Flow (2) 53 J.Chacón - 3 Cocorote (3) 54 Ale.Briceño - 4 Caribbean Thunder (10) 53 E.Graciel - 5 Unstoppable (1) 54 Os.Martínez -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 39,12 - Placés: 45,53 y 184,55 - Exacta: 1.089,83

- Trifecta: 1.480,69 - Superfecta: No hubo.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lady Pianist (6) 54.5 Franklin Velázquez 163,83 2 Conchita Dancer (9) 51 J.C.Arguello - 3 Cinco de Oro (3) 57 Ale.Briceño - 4 Lady Toscana (10) 53 O.Guédez - 5 Cristina Princess (4) 50,5 C.Brito -

Entrenador: L.Ibarra. Ganador: 163,83 - Placés: 130,78 y 79,02 - Exacta: 2.905,34 -

Trifecta: No hubo - Superfecta: No hubo.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Valle del Mar (8) 53 Osis Martínez 89,60 2 Luz del Valle (12) 53 J.Aranguren - 3 La Tomsita (10) 52 Fra.Velázquez - 4 Miss Friend (11) 55 J.L.Salazar - 5 La Bastilla (6) 50 I.Aguilar -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 89,60 - Placés: 65,97 y 94,05 - Exacta: 601,53 -

Trifecta: 2.013,02 - Superfecta: 2.534,14 - Triple Apuesta: 962,18 - Super Pool de 4: 5.863,15

Doble Perfecta: No hubo. 5 y 6 Con 6 Aciertos: No hubo. Con 5 aciertos (97) Bs.4.046,45.

Loto Hípico: No hubo.