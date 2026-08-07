Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el viernes 7-8-2026

Este viernes se corrió el tercer día de carreras de la sexta semana en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de once carreras correspondiente al Summer Meet, que incluyó el National Museum of Racing Hall of Fame (G2) de $400,000 y el Saratoga Oaks (G2) de $500,000. La jornada inició a la 1:10 p.m., hora venezolana.
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Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga
El jinete puertorriqueño Manuel Franco destaca en la jornada con seis victorias. De igual manera, el entrenador venezolano Juan Carlos Ávlia sumó un triunfo. Mientras que Linda Rice, fue la entrenadora más destacada con tres visitas al parque de vencedores.
PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.10
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Furry Fox
|
K. Carmouche
|
20.22
|7.50
|5.48
|2
|1
|Mobelladream
|
C. Elliott
|
3.78
|3.00
|3
|7
|
Call Me Jal
|
R. Gutierrez
|9.26
Entrenador: R. Samsundar
SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS - (grama//turf) TPO 1:02.31
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|Mobile
|
M. Franco
|
16.44
|8.50
|4.68
|2
|8
|
Ticket to Ride
|
M. J. Husbands
|
7.90
|4.90
|3
|2
|
Midtown Mischief
|
F. Prat
|2.68
Entrenador: H. Graham Motion
TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - (grama/turf) TPO 1:43.53
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|
Coach Ryan
|
M. Franco
|
6.52
|4.06
|3.04
|2
|12
|
Liam's Legacy
|
J. Alvarado
|
9.40
|6.56
|3
|5
|
Tango Tango
|
D. Davis
|9.78
Entrenador: C. Brown
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.26
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Anyway
|
M. Franco
|
7.12
|3.98
|2.66
|2
|8
|
What's Up Bro
|
H. K. Harkie
|
16.98
|5.84
|3
|7
|
Party in the Army
|
K. Carmouche
|2.78
Entrenador: L. Rice
QUINTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:50.21
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|
Papa Yo
|
M. Franco
|
6.22
|2.70
|2.22
|2
|4
|
Ez Roll
|
D. Davis
|
2.54
|2.10
|3
|2
|
Fateful Lightning
|
K. Carmouche
|3.00
Entrenador: L. Rice
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.80
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Constant Force
|
M. Franco
|
18.20
|11.38
|6.06
|2
|11
|Nodin
|
J. Lezcano
|
62.56
|17.72
|3
|1
|
Pirate Ship
|
J. L. Ortiz
|7.56
Entrenador: J. Carlos Ávila
SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS - (grama/turf) TPO 1:01.65
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Money Makes Money
|I. Ortiz Jr.
|
7.44
|3.84
|2.92
|2
|1
|New York Scrappy
|F. Prat
|
4.06
|3.02
|3
|3
|Bridle a Butterfly
|J.L. Ortiz
|
4.36
Entrenador: R. Diodoro
OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.60
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|10
|You're Lookin Good
|
R. Santana, Jr.
|
22.30
|9.40
|6.44
|2
|3
|Sociably Johnny
|
J. Lezcano
|
9.12
|5.92
|3
|5
|Mike's Magic
|
D. Davis
|4.12
Entrenador: A. J. Green
NOVENA CARRERA - 1.600 MTS - (gram/turf) TPO 1:34.67 National Museum of Racing Hall of Fame (G2) de $400,000
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|Bottas
|M. Franco
|9.24
|5.20
|2.78
|2
|8
|Blinging It Back
|J.L. Ortiz
|6.76
|3.38
|3
|1
|Touch of Fire
|I. Ortiz Jr
|2.26
Entrenador: M. Clement
Décima CARRERA - 1.900 MTS - (grama/turf) TPO 1:53.80 Saratoga Oaks (G2) de $500,000
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Kentucky Belle
|I. Ortiz Jr
|23.20
|8.44
|.4.54
|2
|6
|Faithful Departed
|J.L. Ortiz
|3.46
|2.60
|3
|2
|Fitz Right
|F. Prat
|2.90
Entrenador: B. Cox
DÉCIMAPRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.61
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Mursal
|D. Davis
|8.58
|3.96
|2.38
|2
|10
|Depo's Dream
|I. Ortiz Jr
|3.60
|2.40
|3
|5
|Coquito
|J.L.Ortiz
|2.28
Entrenador: L. Rice