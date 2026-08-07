Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el viernes 7-8-2026

Once carreras fueron programadas para esta jornada en New York

Por

Darwin Dumont
Viernes, 07 de agosto de 2026 a las 06:58 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el viernes 7-8-2026
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Este viernes se corrió el tercer día de carreras de la sexta semana en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de once carreras correspondiente al Summer Meet, que incluyó el National Museum of Racing Hall of Fame (G2) de $400,000 y el Saratoga Oaks (G2) de $500,000. La jornada inició a la 1:10 p.m., hora venezolana.

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Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga

El jinete puertorriqueño Manuel Franco destaca en la jornada con seis victorias. De igual manera, el entrenador venezolano Juan Carlos Ávlia sumó un triunfo. Mientras que Linda Rice, fue la entrenadora más destacada con tres visitas al parque de vencedores.

PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.10

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Furry Fox

K. Carmouche

20.22

 7.50 5.48
2 1 Mobelladream

C. Elliott

  

3.78

 3.00
3 7

Call Me Jal

R. Gutierrez

     9.26

Entrenador: R. Samsundar

SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS - (grama//turf) TPO 1:02.31

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 Mobile

M. Franco

16.44

 8.50 4.68
2 8

Ticket to Ride

M. J. Husbands

  

7.90

 4.90
3 2

Midtown Mischief

F. Prat

     2.68

Entrenador: H. Graham Motion

TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - (grama/turf) TPO 1:43.53

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8

Coach Ryan

M. Franco

6.52

 4.06 3.04
2 12

Liam's Legacy

J. Alvarado

  

9.40

 6.56
3 5

Tango Tango

D. Davis

     9.78

Entrenador: C. Brown

CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.26

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Anyway

M. Franco

7.12

 3.98 2.66
2 8

What's Up Bro

H. K. Harkie

  

16.98

 5.84
3 7

Party in the Army

K. Carmouche

     2.78

Entrenador: L. Rice

QUINTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:50.21

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1

Papa Yo

M. Franco

6.22

 2.70 2.22
2 4

Ez Roll

D. Davis

  

2.54

 2.10
3 2

Fateful Lightning

K. Carmouche

     3.00

Entrenador: L. Rice

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.80

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Constant Force

M. Franco

18.20

 11.38 6.06
2 11 Nodin

J. Lezcano

  

62.56

 17.72
3 1

Pirate Ship

J. L. Ortiz

     7.56

Entrenador: J. Carlos Ávila

SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS - (grama/turf) TPO 1:01.65

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Money Makes Money I. Ortiz Jr.

7.44

 3.84 2.92
2 1 New York Scrappy F. Prat  

4.06

 3.02
3 3 Bridle a Butterfly J.L. Ortiz    

4.36

Entrenador: R. Diodoro

OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.60

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 10 You're Lookin Good

R. Santana, Jr.

22.30

 9.40 6.44
2 3 Sociably Johnny

J. Lezcano

  

9.12

 5.92
3 5 Mike's Magic

D. Davis

     4.12

Entrenador: A. J. Green

NOVENA CARRERA - 1.600 MTS - (gram/turf) TPO 1:34.67  National Museum of Racing Hall of Fame (G2) de $400,000  

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 Bottas M. Franco 9.24 5.20 2.78
2 8 Blinging It Back J.L. Ortiz   6.76 3.38
3 1 Touch of Fire I. Ortiz Jr      2.26

Entrenador: M. Clement

Décima CARRERA - 1.900 MTS - (grama/turf) TPO 1:53.80 Saratoga Oaks (G2) de $500,000

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Kentucky Belle I. Ortiz Jr 23.20 8.44 .4.54
2 6 Faithful Departed J.L. Ortiz   3.46 2.60
3 2 Fitz Right F. Prat     2.90

Entrenador: B. Cox

DÉCIMAPRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.61

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Mursal D. Davis 8.58 3.96 2.38
2 10 Depo's Dream I. Ortiz Jr   3.60 2.40
3 5 Coquito J.L.Ortiz     2.28

Entrenador: L. Rice

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