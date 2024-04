Aquí el Best Bet y los Tips para Keeneland 10-04-2024

Comienza este 10 de abril la segunda semana de carreras en el prestigioso meeting de primavera del Hipódromo de Keeneland que nos ofrece un programa de ocho competencias: En la jornada se pautaron seis competencias sobre pista de arena y dos carreras sobre superficie de grama o césped.

La jornada tiene un promedio de ejemplares inscritos por carrera de 12,25 y está previsto su inicio a la 1:00 pm. Dentro de la jornada se ha programado el popular juego del Pick Six, que en Keeneland tiene un factor multiplicador mínimo de $1 y dará inicio en la tercera carrera del programa, cuya partida fue fijada a las 2:04 pm.

La prueba mejor rentada del miércoles en Keeneland será la última carrera, octava en el orden, un Allowance de $120.000 en distancia de 1700 metros sobre pista de grama, para ejemplares de 4 y más años. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas 6 competencias.

Tercera Carrera. 7 Anna´s Wish. Viene de medirse a ejemplares superiores en New York. La yunta es de primera. Correrá como nuestro Best Bet el miércoles en Keeneland.

Cuarta Carrera. 12. Top of the Street. Va liviano, será difícil contenerlo al final. 3. Curlin´s Incharge. Hijo de Curlin con dupla de profesionales campeones. 2. Photo Op. Se acercó en la anterior en Turfway Park, posible sorpresa.

Quinta Carrera. 10. Samarita. Venía de triunfar en seis ocasiones consecutivas antes de su última, primera carta. 3. Ghostly Night. Lo hizo muy bien en Churchill Downs en noviembre pasado, monta Irad. 8. Protomagic. Peligrosa rematando en corto.

Sexta Carrera. 11. Alexis Zorba. El ejemplar europeo lo hizo bien en Gulfstream ahora anda mejor y de nuevo va bien montado. 12. Porquerolles. Mostró calidad en su debut y va liviano, ojo. Línea Doble.

Séptima Carrera. 5. Rocketeer. Otro prospecto hijo de Curlin que luce mucho. 3. Heartened. Llegó bastante cerca en el Tampa Bay Derby. 2.Native Land. Cada vez lo hace mejor y ahora llamaron al Junior.

Octava Carrera. 2. Greek Order. Mostró calidad en Inglaterra y sus ejercicios denotan buena condición física. 3. Deer District. Volvió a correr sobre grama y arribó bastante cerca. 12. Belouni. Es buen rematador va más liviano y lo repite Gaffalione.

En resumen esta es la combinación recomendada para el miércoles 10 de abril en Keeneland:

3a) 7

4a) 2-3-12

5a) 3-8-10

6a) 11-12

7a) 2-3-5

8a) 2-3-12