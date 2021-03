Wise, líder y marca en 36 hoyos; Villegas, Niemann y Vegas superan corte

Golf

Sábado 20| 12:15 pm





El estadounidense Aaron Wise se erigió este viernes en el nuevo líder del torneo The Honda Classic, del PGA Tour, al completar la segunda ronda con registro de 64 golpes (-6) y acumuló 128 (-12), tres impactos menos que el australiano Matt Jones (131, -9), quien llegó a la jornada al frente de la clasificación.



Wise, que repitió registro, hizo historia al establecer la puntuación más baja para los 36 primeros hoyos del torneo desde que se traslado hace 15 años a su nueva sede.



Su gran juego confirmó que domina todo el recorrido del PGA National Champions Course y que su adaptación al campo es completa.



"Son dos grandes rondas de golf y eso me encanta, y me encanta que estoy jugando bien", declaró Wise. "Pero este lugar puede hacerte fallar bastante rápido y queda mucho golf por delante y muchos problemas".



Wise tuvo un par de eagles para destacar el día, sus dos primeras del 2021. El estadounidense Brandon Hagy (62, -8), que tuvo el mejor registro de la jornada, y Jones (70, par) acabaron empatados en el segundo lugar.



El nuevo líder hizo birdie en el último hoyo para terminar con registro de 64, la octava ronda de 64 o menos entregada por PGA National Champions Course esta semana.



Hasta este año, nunca ha habido más de siete rondas de 64 o menos en un Honda Classic en el actual campo, donde el año pasado, ningún jugador rompió la barrera de los 66 golpes.



El capitán de la Copa Ryder de Estados Unidos, Steve Stricker, disparó 71 (+1) y acumuló 137 (-3), mientras que le permitió superar el corte.



Algo que no consiguió el irlandés Padraig Harrington, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup de este año, disparó 78 (+8) y falló el corte (150, +10.



Tampoco lo consiguió el veterano inglés Lee Westwood (148, +8), quien venía de ser subcampeón consecutivos en Bay Hill y The Players Championship.



El lado positivo para Westwood de 47 años era claro: tiene un par de días libres antes del Dell Match Play la semana que viene. Y sabía que estaba saturado incluso antes de llegar a PGA National.



Quienes si hicieron el corte, que quedó establecido en +1, fueron el veterano colombiano Camilo Villegas, el chileno Joaquín Niemann y el venezolano Jhonattan Vegas.



Villegas brilló con un registro de 65 golpes (-5) para acumular 134 (-6), que le permitió avanzar 18 puestos en la clasificación provisional para colocarse solitario en el noveno.



El veterano golfista colombiano, que logró cinco birdies en el primera mitad del recorrido, cometió luego dos bogeys en la segunda, pero la cerró con un eagle monumental en el par 5 del hoyo 18.



Niemann también recuperó 11 puestos en la clasificación provisional al entregar tarjeta firmada de 67 golpes (-3) que le dieron 136 impactos (-4) y compartió el decimosexto puesto con ocho jugadores más después de remontar 11 posiciones.



El joven golfista chileno hizo seis birdies, con series incluidas de tres y dos, respectivamente, además de cometer tres bogeys, con dos que fueron consecutivos en los hoyos 5 y 6.



Vegas también tuvo una buena jornada al registrar 68 golpes (-2) y acumular 139 impactos (-1), que le aseguró el pase a la competición del fin de semana tras remontar 21 puestos y acabar de forma provisional en el cuadragésimo segundo lugar, que comparte con otros 10 jugadores.



El reverso de la moneda para los golfistas latinos y españoles fueron la eliminación del puertorriqueño Rafael Campos (145, +5) y el español Rafael Cabrera (146, +6).

EFE