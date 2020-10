Herbert se coloca como nuevo líder del Abierto de Escocia

Golf

Viernes 2| 2:47 pm





El australiano Lucas Herbert, con un segundo recorrido de 65 golpes (seis bajo par), y un total de 131 (-11), se aprovechó de la jornada gris del inglés Lee Westwood, que no pasó del par, para desbancarle del liderato en el Abierto de Escocia, del Circuito Europeo de Golf, que se disputa en el club The Renaissance de North Berwick de Aberdeen, en un viernes donde el español Pablo Larrazábal, con 64 (-7) firmó la mejor tarjeta del día.



Lucas Herbert, de 24 años y una victoria en el Circuito Europeo (Omega Dubai Desert Classic 2020), domina con un golpe de ventaja sobre el inglés Robert Rock, que entregó una segunda tarjeta con 67. El australiano inició la jornada de forma arrolladora, en el hoyo 10, con cinco birdies en ese primer tramo; a los que sumó otros dos birdies y un bogey en los restates.



Pero la mejor tarjeta del día llevó en nombre de Pablo Larrazábal, que se desquitó del 72 (+1) del jueves con un 'vueltón'. Y es que el barcelonés firmó 64 golpes (-7), pero pudo incluso haber sido menos ya que despidió el recorrido con un bogey en el 18. Antes lo había bordado, con seis birdies y todo un eagle en el par cinco del 16. Le vale no sólo para pasar el corte, sino además para estar a cinco de la cabeza, en la novena posición.



Sigue a buen ritmo el paraguayo Lorenzo Zanotti, también en una compartida novena plaza, tras el 67 de este viernes, con dos birdies y, asimismo, un eagle en el 16, un hoyo al que siete jugadores esta viernes le han robado dos golpes.



Pasa el corte también, entre otros, los españoles Jorge Campillo (71+67)y Adrián Otaegui (71+70)./ EFE