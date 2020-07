El campeonato de golf Alfred Dunhill Links, aplazado a 2021

Golf

Lunes 27| 9:29 am





El campeonato de golf Alfred Dunhill Links no se celebrará este otoño debido a la pandemia de coronavirus.



El evento, que iba a tener lugar del 1 al 4 de octubre en el Old Course en St. Andrews (Escocia), celebraba su edición número 20. Sin embargo, esta tendrá que esperar un año y se disputará del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021.



"Es un verdadero mazazo para nosotros y para todos los amantes del gol. Alfred Dunhill ha estado apoyando el golf durante los últimos 35 años, al principio con la Alfred Dunhill Cup y en los últimos 19 años con estos campeonatos", apuntó un portavoz del comité organizador del torneo. / EFE.