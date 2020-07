Matthew Wolff nuevo líder sorpresa con -19 y Fabián Gómez a siete golpe

Golf

Sábado 4| 11:37 pm





El estadounidense de 21 años Matthew Wolff lidera provisionalmente el Rocket Mortgage Classic al culminar la tercera ronda con un registro de 64 golpes (-8), los mismos que tuvo en la segunda ronda, y con un global de 197 (-19).



Wolff, 103 del mundo, comenzó con 'birdie' y 'bogey' su recorrido por el Detroit Golf Club.



Al final Wolff, que busca su segundo triunfo en el PGA Tour, y subió dos puestos en la clasificación, firmó nueve 'birdies' y un 'eagle', el único que se registró durante toda la jornada.



"Me he sentido con mucha confianza, como lo hice en la jornada anterior y creo que eso se ha notado a la hora de decidir con mis golpes en el green, aunque al arriesgar también me costó los res bogeys", declaró Wolff tras concluir su recorrido.



Sus compatriotas Ryan Armour y Bryson DeChambeau, que entregaron tarjetas de 67 golpes (-52) y sumaron 200 (-16) comparten el segundo lugar de la clasificación.



Mientras que los también estadounidenses Troy Merritt, Mark Hubbard, Chris Kirk, que llegó a la jornada como líder provisional, y el irlandés Seamus Power, comparten el cuarto lugar con 202 golpes (-14), que les da todavía opción a luchar por el título del torneo, que reparte 7,5 millones de dólares en premios y 500 puntos para la clasificación mundial.



El estadounidense Webb Simpson, que había llegado a la jornada compartiendo el liderato con Kirk, bajó hasta el octavo puesto después de haber entregado tarjeta firmada de 71 (-1) y sumar 203 golpes (-13), que lo deja con muy pocas posibilidades de luchar por el título.



El argentino Fabián Gómez entregó una tarjeta de 66 golpes (-6) que le permitió ascender 29 puestos en la clasificación general provisional.



Gómez, de 41 años, 147 en la clasificación mundial, sumó 204 golpes (-12), que lo coloca en el décimotercer puesto, compartido con otros cinco jugadores.



Cumplió la primera mitad del recorrido con cuatro 'birdies', incluido tres consecutivos, en los hoyos 3, 4 y 5, seguidos del único 'bogey' que registró y que corrigió con otro 'birdie' en el octavo.



En la segunda mitad sumó dos 'birdies' que ayudaron a completar su mejor recorrido en lo que va del torneo que lo empezó con 70 (-2) y ayer, viernes, superó el corte (-5) al entregar tarjeta de 68 (-4).



Su compatriota Emiliano Grillo, de 27 años, 127 en la clasificación mundial, tuvo el peor registro en lo que va de torneo después de entregar tarjeta de 71 golpes (-1) y bajar hasta el puesto 40 con (207, -9).



Grillo, que comenzó el torneo con 66 golpes (-6), sumó en la primera mitad del recorrido tres 'birdies', pero en la segunda cometió tres 'bogeys' consecutivos (13, 14 y 15), seguidos del último 'birdie', que fue su cuarto de la jornada.



El torneo es el cuarto que se disputa tras el reinicio de la competición después de haber sido suspendida por más de tres meses debido a la pandemia del coronavirus.

EFE