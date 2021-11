A Solskjaer le queda una última vida en Manchester

Premier League

Lunes 8| 3:34 pm





Franco Villanueva

Solskjaer está bajo una intensa presión después de que el Manchester United perdiera ante Liverpool (5-0) y el City (2-0, pero podría haber sido 5-0) en partidos consecutivos en casa de la Premier League.

Esas palizas demostraron lo lejos que está el United de Liverpool, Chelsea y Man City en la carrera por el título, pero se cree que Solskjaer no enfrenta una amenaza inmediata de ser despedido. Después de perder cuatro de sus últimos seis partidos en la Premier League, eso es sorprendente.

Según una fuente de Sky sports News, El Manchester United no tiene planes de reemplazar al técnico Ole Gunnar Solskjaer a pesar de la derrota del sábado en el derbi de Manchester. No hay indicios de que el club de Solskjaer pierda su puesto y, tal como están las cosas, se espera que esté a cargo para enfrentar al Watford después del parón internacional.

A los red devils comienzan a quedarle cada vez menos opciones. ¿Se quedan con Ole y esperan que al menos logre meterse entre los cuatro primeros y tal vez gane una copa? ¿O se reinventan e intentan regresar a la lucha por el título, a pesar de estar a nueve puntos de la cima después de 11 juegos de la temporada?

Tottenham se hizo con Antonio Conte y gerentes como Brendan Rodgers, Erik Ten Hag o Mauricio Pochettino parecen muy difícil de apartar de sus trabajos actuales. Por ahora, Solskjaer está a salvo por el momento, pero si la cosa no cambia más allá de ganar un par de partidos contra rivales menores, será complicado esperar un gran repunte en los resultados en la liga y OGS no estará en Old Trafford para cuando termine la temporada.