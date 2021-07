El surcoreano Son renueva con el Tottenham por cuatro años más

Premier League

Viernes 23





El delantero surcoreano del Tottenham Hotspurs Son Heung-min ha renovado su contrato para cuatro años más, anunció este viernes el club inglés en un comunicado.



El jugador, de 29 años, seguirá con los Spurs hasta 2025, después de llegar a este club del norte del Londres en 2015 procedente del equipo alemán Bayer Leverkusen.



"Ya ha sido un honor jugar aquí durante seis años, el club me ha mostrado mucho, mucho respeto y, obviamente, soy muy feliz aquí. Es como mi casa, sobre todo por los fans, los compañeros y la plantilla", declaró Son en la nota.



El futbolista surcoreano aseguró que la decisión de renovar "ha sido fácil" y que está "deseando volver a ver" a los aficionados del Tottenham.



"Estamos encantados de haber acordado un contrato de larga duración con Heung-Min Son, al comienzo de una nueva temporada y un nuevo capitulo con el entrenador Nuno Espirito Santo", agregó el director de fútbol, Fabio Paratici.



Durante sus seis años en White Hart Lane, Son ha marcado 107 en 280 partidos, formando una pareja de ataque temible junto a Harry Kane, quien, no obstante, podría dejar el club este verano.



Los medios británicos especulan estos días con la posibilidad de que el internacional inglés fiche por el Manchester City por una cantidad que podría rondar los 190 millones de euros.



El Tottenham, de momento, ha insistido en que no tiene intención de vender a su jugador estrella, uno de los más destacados con la selección inglesa en la pasada Eurocopa. / EFE