Recomiendan a Guardiola el fichaje de Mbappé, Haaland o Grealish

Premier League

Martes 18| 11:24 am





Micah Richards, exjugador del Manchester City, recomendó a Guardiola que este verano refuerce el equipo con un gran fichaje, sugiriendo el de Kylian Mbappé, Erling Haaland o Jack Grealish.



En su columna semanal en la BBC, Richards apuntó que habrá una vacante en el equipo el año que viene, cuando ya no esté Sergio Agüero, y que para sustituirle Guardiola debería invertir dinero en Mbappé.



"Él sería la pieza que le falta al City. Fichadle ahora, con 22 años, y dominaréis todo el tiempo que queráis. No tengo duda de ello", escribió Richards.



"Tristemente, no es una opción muy realista, así que mi segunda opción también es un delantero. Con 20 años, Haaland es incluso más joven que Mbappé, pero si hay una razón para ilusionarse por él no es por su potencial, es porque ya te garantiza goles", añadió.



"Además, da la sensación de que está disponible, pese a tener contrato con el Dortmund. Si el City va con todo a ficharle, creo que podrían llegar a un acuerdo".



La tercera opción de Richards, que militó en el City entre 2005 y 2015, sería la de su excompañero en el Aston Villa Jack Grealish.



"Puedes poner a Jack donde sea. En una banda, en la izquierda o en la derecha, como falso nueve, o como centrocampista. Donde sea lo hará bien. Si lo fichan, los aficionados pensarán "¿Por qué no lo fichamos antes?" Porque da algo diferente".



"Phil Foden es otro gran talento, pero creo que ni él sería capaz de hacer las cosas que Jack ha hecho en el Villa en los últimos meses", apostilló Richards. EFE