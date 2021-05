Schmeichel: "Es un día indescriptible"

Premier League

Kasper Schmeichel, portero del Leicester City, aseguró que el título de la FA Cup supone un momento tan feliz que es "indescriptible".



"Menudo día. Es indescriptible. Es lo que he soñado desde que era un niño. Estoy muy orgulloso de todo el mundo. Todo el mundo ha ayudado para estar con este título. Esto es lo que se puede conseguir cuando todos trabajamos juntos", aseguró Schmeichel a la BBC.



El Leicester logró su primera FA Cup, tras cuatro finales perdidas, gracias un gol de Youri Tielemans por la escuadra. "Menudo disparo. No me atrevía a celebrarlo porque está el VAR, pero madre mía", apuntó Schmeichel.



"Hoy es un día increíble, un gran día que vamos disfrutar todos, pero ahora tenemos entrenamiento mañana y otro partido importante el martes", añadió.

EFE