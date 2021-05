El Fulham consuma su descenso de categoría

Premier League

Lunes 10| 6:25 pm





Redacción deportes. El Fulham consumó su descenso a la segunda categoría del fútbol inglés tras caer este lunes por 0-2 ante un Burnley que, con su triunfo en Craven Cottage, certificó su permanencia, una temporada más, en la Premier League.



Todo lo contrario que el Fulham, que un año después de lograr el ascenso regresará a la Championship tras contabilizar apenas cinco triunfos en toda la temporada.



Una cifra que no impidió a los locales, obligados por su situación clasificatoria, intentar hacerse con el control del encuentro desde el pitido inicial.



La posesión fue del Fulham, pero las ocasiones fueron del Burnley, que a los 21 minutos vio cómo el colegiado anulaba un gol del delantero neozelandés Chris Wood tras comprobarse que el balón había salido del campo previamente.



Esa acción pareció activar definitivamente al jugador oceánico, que en los siguientes minutos dispuso de dos magníficas oportunidades para marcar.



En la primera el cuerpo de un defensa impidió que el cabezazo de Wood se convirtiese en gol y en la segunda fue el portero del Fulham, el francés Alphonse Areola, el que evitó con una magnífica parada que un nuevo testarazo del neozelandés se convirtiese en el 0-1.



Nada pudo hacer, sin embargo, el exguardameta del Real Madrid por impedir que Ashley Westwood abriese finalmente el marcador a los 35 minutos al culminar una gran jugada del checo Matej Vydra, que, tras controlar un pase en largo, llegó hasta la línea de fondo para asistir a Westwood.



El gol no aplacó la voracidad de un Burnley que un minuto antes de la conclusión del primer tiempo encarriló definitivamente la victoria con un potente disparo desde la frontal del área de Wood, que sumó su duodécima diana del curso.



El marcador obligó al Fulham a reaccionar en la segunda mitad, en la que los de Scott Parker dispusieron a los 70 minutos de una inmejorable oportunidad en las botas del camerunés Andre-Frank Anguissa, que estrelló el balón en el larguero.



El fallo acabó por condenar a los locales, que, pese a rondar hasta el final el área del Burnley, no volvieron a inquietar al portero rival y certificaron un descenso en el que acompañarán al West Bromwich y al Shefield United. EFE