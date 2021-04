Cavani remonta a un Tottenham sin Bale

Premier League

Domingo 11| 1:15 pm





Un gol del uruguayo Edinson Cavani en el tramo final rubricó la remontada (1-3) del Manchester United ante el Tottenham, que no contó con el galés Gareth Bale hasta los ocho últimos minutos, con el marcador en contra.



La cuarta victoria seguida asienta al conjunto de Ole Gunnar Solksjaer en la segunda plaza, solo superado por el Manchester City, cuatro días antes de recibir al Granada en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa.



Complica, además, las aspiraciones europeas del equipo de Jose Mourinho, que cae a la séptima plaza, fuera de los puestos europeos. Cinco puntos le alejan ya del quinto lugar del Chelsea.



El Tottenham mantuvo el pulso durante la primera parte, que terminó con ventaja en el marcador para los locales gracias a un tanto del coreano Heung-Min Son a pase del brasileño Lucas Moura.



El gol no reflejó la superioridad del equipo 'red', al que el VAR invalidó un tanto poco antes firmado por Cavani.



Apretó en la segunda parte el Manchester United, que igualó a la hora de juego con un gol de Fred. Pero el acelerón visitante al final tuvo premio. En el minuto 80, una acción de Bruno Fernandes fue aprovechada por Cavani para batir a Hugo Lloris.



Fue después cuando Mourinho recurrió a Bale para jugar los ocho últimos minutos. Sustituyó a Lucas. No tuvo efecto. En el tiempo añadido, el Manchester United sentenció su triunfo con un gol de Mason Greenwood.



El Manchester United formó con Dean Henderson, Aaron Wan Bissaka, Victorn Nilsson Lindeloef, Harry Maguier, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Edinson Cavani.



En la segunda parte, Mason Greenwood sustituyó a Marcus Rashford y en el tiempo añadido Nemanja Matic ocupó el lugar de Bruno Fernandes.



EFE