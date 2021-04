El City se toma la revancha ante el Leicester

Premier League

El Manchester City dio otro paso importante hacia el título de la Premier al tomarse la revancha frente al Leicester, con el que había caído en la primera vuelta en el Etihad por 2-5 y al que superó en el King Power Stadium por 0-2.

La victoria significa que el conjunto de Pep Guardiola se sitúa con 17 puntos de ventaja sobre el Manchester United -con dos partidos más- y que el Leicester se queda tercero a uno de los 'diablos rojos'.



Desde que cayó en el derbi ante el United, el 7 de marzo, el cuadro de Guardiola ya no ha dado más opciones a sus rivales y ha sumado tres triunfos seguidos que le permiten continuar de forma confortable al frente de la tabla y contando los días para coronarse campeones.



El regreso de la Premier tras el parón por las selecciones no pudo ser más positivo para el City, que sacó a delante una prueba de gran exigencia ante el Leicester, al que dominó de forma absoluta, tanto que, por ejemplo, no le concedió ni un tiro durante la primera parte.



Pronto marcó el Manchester City, pero la diana a los seis minutos del brasileño Fernandinho fue anulado por fuera de juego del argentino Sergio 'Kun' Agüero, titular en el frente de ataque junto al brasileño Gabriel Jesús.



También Jamie Vardy marcó para los locales al borde del descanso, pero también fue anulado el gol por fuera de juego. El equipo de Guardiola había merecido mucho más, tuvo ocasiones suficientemente claras para haberse puesto por delante. No lo logró hasta poco antes de la hora (m.58) con una diana de Benjamin Mendy. A partir de ahí el partido ya se decantó y Gabriel Jesús puso la puntilla antes de entrarse en el tramo final (m.74).



El City afronta pleno de forma y moral el enfrentamiento del martes ante el Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, todo lo contrario que el cuadro alemán, que cayó ante el Eintracht de Fráncfort.

EFE