Dos ladrones asaltan la casa de Carlo Ancelotti

Sábado 13| 9:57 am





El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, ha sufrido un robo en su casa, cuando dos hombres entraron en su propiedad en la tarde de este viernes.



Los asaltantes llevaban pasamontañas y no portaban armas, según comentó un portavoz de la policía de Merseyside.



Durante el robo, Ancelotti no se encontraba en su casa, pero sí una de las hijas del entrenador, que fue quien se encontró a los ladrones.



No ha habido ningún herido, según informan medios locales.



La policía de Merseyside está examinando las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad y ha pedido información a cualquier persona que haya visto algo, describiendo que los ladrones llevaban ropa negra y pasamontañas. EFE